Internet on täis lipsusõlme(de) sidumise õpetusvideosid, aga neil kõigil on üks häda: juhiseid näidatakse teise inimese vaatenurgast ja nii peab õpetused enda jaoks ära "tõlkima". Ning see võib olla sama keeruline, kui autokäruga tagurdamine.

YouTuber BeatTheBush on aga teinud levinud Windsori lipsusõlme sidumisest POV-video (point of view, oma vaatenurk). Ehk teisisõnu: kaamera filmib ülalt lipsusõlme siduja enda perspektiivist, mismoodi käed peavad tegutsema. Igati abiks ning kasulik salvestada järjehoidjate alla.