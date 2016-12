On see tõsi, et kui piisavalt sageli mütsi kanda, siis teeb see sind kiilaks – n-ö kulutab juuksed ära? Lühidalt: ei. Kas ja kui kaua sul juuksed peas püsivad või mitte, see sõltub geenidest. Mental_floss süüvis kiilanemise saladustesse.

Allolevas videos uuritakse muuhulgas, mis on dihüdrotestosteroon (meessuguhormoon, mille liiga kõrge tase kipub tekitama kiilaspäisust) ja misasi alopeetsia (karva tsüklilise kasvuga seotud juuksekadu).

Igatahes: kui sa metsa jõulukuuse järele minnes villase mütsi pähe tõmbad, siis ei pea sa kartma, et see sinu juuste väljalangemist põhjustab.