Londoni Keiserliku Kolledži ning Londoni Kuningliku Muusikakolledži teadlased viisid hiljaaegu läbi uuringu, mis kinnitab, et meestest on lihtne võitu saada: segadusseajamiseks piisab, kui panna mängima rokkmuusika.

Üldlevinud rahvatarkus ütleb, et mehele mahub pähe korraga vaid üks mõte. Ja see mõte ei kannata ei trükimusta ega päevavalgust. Olgu sellega kuidas on, aga Ühendkuningriigis äsja läbi viidud uuring kinnitab, et mehi on tõesti lihtsam segadusse ajada kui naisterahvaid.

Eriti haavatavad on mehed siis, kui käsil on lauamängude mängimine. Nimelt on naistel suurem (kui mitte ainus) võimalus võita mehi näiteks Reis Ümber Maailma või Aliase mängus, kui taustal keevitab kõlaritest korralik rokkmuusika.

Britid uurisid ka, milline muusika mehi kõige enam devalveerib. Uuringus osalenud mehed tegid lauamängus palju rohkem vigu kui taustamuusikaks oli AC/DC ning suutsid end fookusesse tagasi tuua, kui mängima pandi klassikaline muusika. Võrreldavalt hea soorituse tegid isased inimesed muusikavabas keskkonnas.

Kuidas uuring läbi viidi, milliseid järeldusi saab selle tulemustest teha naiste kohta ja mida toimetus asjast arvab, loe edasi Acceleristast.