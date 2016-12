Iisraeli Herzliya interdistsiplinaarse keskuse psühholoogiaprofessor Gurit Birnbaum selgitab mõistet nii: see on see, kui sa näitad oma partnerile, et sa väärtustad teda – sa mõistad ja tunnustad tema vajadusi ning toetad tema eesmärke.

"See annab su partnerile märku, et sa tõesti hoolid tema heaolust ja et ta on eriline," märgib professor.

Erialaajakirjades on avaldatud kolm selleteemalist uuringut. Teadlased uurisid esmalt paarikeste netisuhtlust ja näost-näkku suhtlemist. Siis paluti uuringualustel fikseerida oma igapäevane seksuaalne kirg ja see, kui osavõtlik sel päeval partner tundus.

Leiti, et osavõtlik partner tekitas teises pooles tunde, et too on eriline – ja eriti just naiste puhul kehtis see, et mida osavõtlikum partner oli, seda enam oli ta seksuaalselt ihaldatav.

Kui su teinepool tunneb end väärtustatu ja hoolituna, siis hindab ta sind rohkem – ja see viib ka suurema kirglikkuseni.

"Osavõtlikkus kinnistab sinus tunnet, et su partner on jätkamist väärt ja selle rakendumine seksis tundub, nagu parendataks juba niigi väärt suhet," selgitab Birnbaum.

Niisiis, mida teha, et olla rohkem osavõtlik – ja loodetavasti nii ka rohkem seksida?

Ära mängi advokaati

Kui tunned, et su partner sind kritiseerib või kaebab millegi üle, mida sa oled teinud, siis on loomulik tõmbuda kaitsepositsiooni. Aga kui hüppad sisse lausega "ma ei mõelnud seda nii" või püüad end õigustada, siis teed asjad hullemaks.

Ta ei taha selgitust – ta tahab, et sa tunnustaksid tema tundeid.

"Tal on teatavat sorti valu ja ta tahab, et seda valu südamesse võetaks," ütleb Gottmani instituudi terapeut Jonathan Shippey. "Proovi, kas suudad välja mõelda, missugust mõju on sinu tegevus temale avaldanud ja mida ta tunneb."

Kui naine on vihane, siis ütle "Ma näen, et sa oled sellepärast üsna vihane". Nii kinnitad sa tema tundeid ja kui see on tehtud, siis saad hakata arutama, mis juhtus.

Ole tunnistaja

Kui sa pole päris kindel, mida ta tunneb, siis ära purska reaktsioonina välja esimest asja, mis pähe tuleb. Sõnasta ümber see, mida ta sinu arvates mõtles: "Ma saan asjast aru nii ... kas mul on õigus?"

See aitab kahel moel.

Esiteks on see viivitustrikk, mis annab sulle aega mõelda välja mõistlik vastus. Ja veelgi tähtsam on Shippey sõnul see, et "see aitab sul demonstreerida, et sa mõistad ning võtab aega maha ja väldib kontrollimatut konflikti ning tüli".

Anna talle mingit sorti vastukaja

Tüdruksõber saadab sulle hommikul sõnumi. Tal on probleeme oma emaga (jälle).

Ja sul pole õrna aimugi, mida öelda. Või siis sa leiad, et parem on olla vait – sa ei taha öelda midagi "valesti" ja teda ärritada.

Halb mõte.

"Suhtlemine on nagu üks lõputu palliloopimise mäng," ütleb Shippey. "Kui ta viskab palli ja sa seda tagasi ei viska, siis on mäng läbi."

Kui oled sellises situatsioonis, et sa ei tea, mida vastata, siis on mõistlik vastata midagi sellist: "Sain su teate kätte, räägime hiljem".

"Mittevastamine on ka vastus," ütleb Shippey. Nüüd veedab temake päeva mõtiskledes, et kas sa said sõnumi kätte või et miks sa ei hooli. "Nüüd on ta ärritunud ja kannatab üksi, selle asemel, et kannatada koos sinuga," lisab ta.