Alžeeerias Constantine'is asuv Bachir Mentouri kliinik on tutvustanud riigi esimest võõrutusravi programmi inimestele, kelle jaoks interneti kasutamine on saanud sundmõtteks, kirjutas Springwise.

Osaliselt keskendub kliinik neile kodanikele, kel on sõltuvus sotsiaalvõrgustike kasutamisest. Täilikult riigi rahastamisel toimiv võõrutusraviasutus avati maikuus ja seni on psühholoogide poole pöördunud sadakord inimest vanuses 15-40.

Kõige hullema sõltuvuse puhul on inimesed tunnistanud, et internetikasutamine on sisuliselt katkematu ja sellesse tehakse vaid üksikuid pause söömiseks või vetsuskäimiseks. Sõltlaste tervis saab ilmselgelt kannatada, muuhulgas kuuluvad sümptomite hulka seljavalu, peavalud ning agressiivsus ja ärevus, mis tekivad, kui internetti ei pääse.

Ka töötab kliinik avaliku teavituskampaania kallal, leides, et probleemi teadvustamiseks ja mõistmiseks on vaja rahvuslikku arutelu. Riigis on suur noorte töötus: ligi neljandik alla 24-aastastest ei tööta. Ööpäevaringselt avatud internetikohvikud on sageli ainsad kohad, kus noored koguneda saavad.

Kliinikus läbiviidava võõrutusravi hulka kuuluvad muusika- ning füüsiline teraapia, samuti ka individuaalsed ja grupiviisilised nõustamissessioonid ning mediteerimine.