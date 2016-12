Jää peal on libe ja ohtlik autoga sõita, see muudab tuuleklaasi läbinähtamatuks ja sageli takistab jää üldse masinasse pääsemist. Lifehacker on korjanud kokku nipid selle kohta, kuidas jääd ennetada ja sellega hakkama saada.

Töötle tihendeid

Et tihendid toimiks hästi, käi need üle silikooniga. Törts silikoonispreid ja mikrofiiberlapiga laiali hõõruda. Silikoon tõrjub niiskust ja nii ei pääse vesi ligi.

Käterätikunipp

Tuled pärast lumetormi hommikul auto juurde ja leiad, et uksed on lootusetult kinni külmunud – pole just meeldivaim avastus. Üks lihtne ennetav nipp: kui ilmateade on kurjakuulutav, siis pista õhtul juhiust sulgedes selle vahele ja ka peale klaasi kohale käterätik või kalts ning löö uks kinni. Nii on sul hommikul kaks kohta ukse sikutamiseks ja sa ei pea vaest linki väntsutama.

Jääsulataja

Esmalt kraabi jäätunud ukselt niipalju jääd ära kui võimalik. Siis pritsi tihendikohtade ümbrusse jääsulatajat (2/3 alkohol ja 1/3 vesi). Pudelike seda vedelikku võiks külmal ajal igaks juhuks käepärast olla – ja mitte autos.

Föön

Kui muu ei aita, siis tuleb vedada pikendusjuhe ja tuua välja föön. Keera see maksimumvõimsuse peale ning puhu külmunud tihenditele kuuma, kuni kuuled neid lahti plõksatavat. Ära siiski ust liiga suure hooga lahti kisu, sest nii võid lõhkuda nii tihendid kui ka ukselingi.

Luku külmumise ennetamine

Ka ukselukud võivad niiskust koguda ja kinni külmuda. Selle ennetamiseks pritsi külmade ilmade eel otse lukku WD-40 universaalõli. See surub niiskuse lukust välja ega lase uuel sisse pääseda.

Lukusula ja muud võtted