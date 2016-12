Meie, eestlased, ja eriti meie, mehed, armastame küüslauku ning nii mõnigi meist lisaks seda toitudele rohkem kui me seda tegelikult teeme. Üks põhjuseid on see, et küüslauguküünte koorimine nõuab mõnevõrra aega, teinekord on koored küüntel eriti tihkelt ja kiuslikult ümber.

Allolevas YouTube'i videos näitab keegi Martha Stewart, kuidas saada küüslaugumugulast ports kooritud küüsi vaid mõne sekundiga, kasutades vaid kaht metallanumat ja raputamist.

Kas see on nüüd puhas maagia, monteerimisega saavutatud pettus või tõesti toimiv trikk, selle kavatseb ÕL Mehele esimesel võimalusel välja selgitada.

Igatahes: küüslauk on terviseks!