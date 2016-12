Väikeses kesklinna restoranis hakkab lõbusas tujus külastaja kõrvalnagist võetud mantlit selga panema. See ei taha tal aga hästi korda minna.

"Vabandage, kas teie olete härra Peterson?" küsib talt kõrvallauas istuv mees.

"Ei. Aga milles on asi?"

"Ma näen, et te panete selga härra Petersoni mantlit, aga Peterson olen mina."