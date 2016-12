Vene fotograaf Kristina Makejeva väljastas rea imekauneid talviseid fotosid Venemaa pealinnast Moskvast.

"Venemaa talved on küll väga külmad, kuid samas on minu arvates see aastaaeg kõige kaunim. Meie linnas on öösiti palju tulukesi ja valgust, nii et kui sajab, siis on atmosfäär lausa imeline,“ kommenteeris fotograaaf portaalile Bored Panda.

