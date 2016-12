Mõni aeg tagasi läks soomekeelses sotsiaalmeedias taas ringlema salapärase blogija lugu sellest, kuidas naised autoroolis on üks keeruline ja kummaline ja ehk hirmutavgi nähtus. Kuna me loo autorit ei tea, nimetame teda tinglikult thö Män ohv Finlandiks. Vabalt võib ta olla Finland Män’iga sugulane. Kes teab ... 70-ndatel oli kõik lihtne ja kerge. Auto oli meeste asi ja autodega ei juhtunud mingeid müstilisi asju nagu tänapäeval. Tänapäeval on tavaline, et ka naised sõidavad autoga. Asi on sinnamaani jõudnud, sest moraal on langenud madalaimale võimalikule tasemele; praegu saavad naised mõnedes kogudustes isegi kirikuõpetajaks! Kui pannakse kokku kaks nii keerukat toodet nagu naine ja auto, siis arva ära, mis tulemuseks on? Need kaks ei saa teineteisega kuidagi hakkama! Tulemuseks on mõlgid, nii naise hinges kui ka (tavaliselt) auto plekil. Ja süüdi on – naise jutu järgi – loomulikult auto: "Ta ei kuulanud sõna, ükskõik kui kõvasti ma ta peale karjusin ..."

Naine süüdistab autot selles, et see teeb "imelikku häält". Auto omanik – kui ta on mees – leiab väikese uurimise käigus sellele imelikule häälele põhjuse, ja see võib olla näiteks see, et vastu kivi tagurdamise pärast on summuti katki läinud või viimased kolm päeva on sõites käsipidur peal olnud.

Naise arvates on auto ikkagi kõiges süüdi, sest ta on julgenud pisiasjade pärast jonnida. Teisalt, on täiesti ülekohtune nõuda, et naine märkaks kõiki väikseid ja suuri kive, kui ta tagurdab. Peeglid on huulepulga ja meigi kontrollimiseks, mitte väikeste nõmedate kivide vaatamiseks! Väike mõlk auto tagatiivas on kuuldavasti põhjustanud isegi abielulahutusi. Mees loeb raha ja mõtleb kõva häälega, et ei tea, palju selle parandamine küll maksma läheb. Naine (kes selle auto vastu kivi või vastu mändi sõitis) tõstab kulmud kurjalt kõrgele ja imestab: "Kas sind ei huvitagi, kuidas mina ennast tunnen?" Ja lisab oma tunnetele veel lause: "Mõtle, kui naabri Mari oleks seda näinud!"