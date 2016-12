"Ei. Näpuseksi."

Kolleeg jääb vait. Minu kui ausa inimese sõnades ta ei kahtle.

15 TUPEMASSAAŽI NOVIITSI

Tallinn, Kristiine, kolmapäeva õhtu. Päevasel ajal taastusravi pakkuvas kliinikuhoones juhatavad õigesse ruumi delikaatsed sildid kirjaga "Meeste koolitus". Põlevad küünlad, õhus on viirukilõhn ja põrandal idamaine lina. 15 meest (registreeritud 18-st) 20-ndates ja 30-ndate eluaastate alguses (peale ühe erandi). Üks Raplamaalt, üks Kiilist, suurem osa Tallinnast, vähemalt üks Avensise omanik ja mitu volkari omanikku, üks kodujänese pidaja, üks elektrik. Keegi autoremondi pädevusega mees ("Miuke see juhe on – mitmes, kui hakkad jagaja poolt tulema?" uurib ta pausi ajal kelleltki telefonis). Nii selgub tutvumisvoorust, kus mehed peavad teineteisel kätt suruma ja enda kohta midagi isiklikku ütlema.

Kõiki meid ühendab soov tungida tantristliku yoni (tupe) massaaži saladustesse. Või maakeeli öelduna: õppida neljatunnise koolituse käigus, mismoodi teha naisele rämedalt head ja ohkimaajavat näpukat.

"Eesmärk on laiendada mehe teadlikkust naisest, naise kehast, naise tupest," kirjutab koolituse läbiviija Kristel ürituse tutvustuses. "Ja läbi selle teadlikkuse ning uute teadmiste oskab mees olla veelgi rohkem mees ning pakkuda oma naispartnerile veelgi paremat naudingut."

Tutvumisvoorust jääb kõrva ka see, et peale ühe mehe, kes varem tantrat harrastanud, ei tea teised ei tantrast ega yoni massaažist eriti midagi. Või siis ei julge tunnistada, et teavad. Ning ka jääb õhtu jooksul silma ja kõrva, et vähemalt üks meestest, nimetagem teda näiteks Peetriks, on kohale tulnud naise tugeval survel. Peetril on igav ja ta pole väga vaimustatud, sestap elavdab ta koolitust kohati tõsisel pokkerinäol pillatud, ent mitte liiga tõsiste küsimuste ja kommentaaridega. Kui ta just tõesti polegi selline ülisiiras ja lihtne Eesti mees.

SÜÜTU MAJA: miski ei reeda, et selle Kristiines asuva kliiniku teisel korrusel õpitakse põnevat näputööd. (Mobiilifoto / Vidrik Võsoberg)

TANTRA POLE VAID SEKSIÕPETUS

Koolitaja Kristel, heledapäine umbes neljakümnene naine leiab meeste kogunemise ajal ja koolituse alguse eel mõne hetke mediteerimiseks. Alustuseks toonitab ta, et erinevalt avalikkuses levinud müüdist, et tantra on puhas seks ja lõdva püksikummiga inimeste õigustus ringiaelemiseks, ei ole see teps nii. Seksuaalsuse teema moodustab tantra õpetuse mahust umbes 5% ja sedagi saab kasutada ka mitteseksuaalsel viisil.

Nii pühendabki Kristel mahuka osa koolitusest tantra olemusele. Muuhulgas saame teada, et tantra kolm märksõna on kohalolu, elamine läbi iseenda, energia tunnetamine ja suunamine.

KÄED LIBISEVAD JALGADE VAHELE

Aga siis läheb enesenäppimiseks. Juhatamaks mehed tantra maailma, viib ise "ligi 7 aastat tantramaailmas keerelnud" Kristel läbi hingamisharjutuse, täpsemalt on see küll "energialiikumise tunnetamise harjutus". Selleks peavad mehed asetama ühe käe oma lahklihale (see muhk munandite ja päraku vahel) ning teise esialgu peenisejuurele. Järgneb hingamiste seeria, mille käigus peab ette kujutama, et lahklihast siseneb energiavoog ja tõuseb peenisejuureni välja. Järgmises harjutuses tõuseb voog juba ülespoole alakõhuni ja üha edasi, lõpuks pealaeni välja.

Silmad peavad harjutusele keskendumiseks – ja ilmselt ka selleks, et keegi naabreid ei vahiks – olema kinni. Lõpuks palub juhendaja mõelda: milliseid füüsilisi tundeid ja mõtteid harjutus tekitas?

Pean endale tunnistama, et kaunis korraliku maakana ei tundnud ma eriti midagi peale selle, et lahklihapiirkond on detsembrijaheduses külmunud käe pealhoidmisest jäisevõitu. Ning silme ette kerkis totter pilt sellest, kuidas lahkliha asemel on torus suu, mis õhku ahmib ja seda ülespoole kopsudesse saadab. Seda enam, et harjutuse käigus tuleb lahkliha sisse hingates pingutada ning välja hingates lõdvestada. Energialiikumise tunnetus ... kardetavasti ma ei seda ei tunne või ei oska tunda.

NAINE POLE NÕUDEPESUMASIN

"Mida tasakaalus olevam naine, seda parem paarisuhe, seda parem seks," kõlab õpetuse järgmise peatüki kokkuvõte.

Selles koolituse osas seletab Kristel muuhulgas sedagi, miks mehed võiks vahepeal nõusid pesta.

"Sulle ei meeldi nõusid pesta?" küsitakse. "Kas naisele meeldib?"

Et naine saaks olla tasakaalus, vajab ta aega, et tegelda asjadega, mis teda köidavad. Üsna lihtne – aga kui sageli me sellega arvestame?

HOIA JA HINGA

Mis on yoni, missugune on yoni tundlikkus, miks on yoni massaaž abimees naistele, mis on massaaži sügav eesmärk, mis on naise ja mehe ülesanne selles. Üldteoreetiline osa ei näi lõppevat. Küll aga saab koolituse selles osas ühe olulise näpunäite. Näpunäite ...

Naise sisse mahub koolitaja teatel üks kuni neli näppu. Yonit katsudes tuleb olla väga õrn ja tähelepanelik naise reageeringutele. Kui naisel on mingist punktist valus, siis peaks mees oma näpu(d) siiski sellesse kohta jätma ning paluma naisel teha mõne sügava välja- ja sissehingamise seeria. "Hoia-hinga" on selle meetodi nimi.

KUI PALJU JA MILLIST ÕLI?

Ettevalmistus massaažiks. Kaks tundi pärast koolituse algust on tuppe ja tupemassaaži teemadena puudutatud vaid üsnagi riivamisi. Rohkem on juttu olnud tantrast ja naisest üldisemalt. Nii mõnigi mees on natuke kannatamatu ja veidi tülpinud.

Nii ei imesta keegi, kui Peeter ettevalmistava massaaži tarbeks kasutatava õli puhul uurib, kui palju seda "kõrvale panema" peaks – kas liitrikese või lausa kanistritäie. Kui koolitaja Kristel räägib, et massaažiks ei tohiks kasutada sünteetilist õli, on Peetri näost näha küsimus, mis siiski jääb sedakorda esitamata: "Aga kas poolsünteetiline 10W40 sobib ja kas suurema läbisõidu puhul võib juba mineraalõli kasutada?"

Selgub, et kasutada võib näiteks mandliõli ja kookosõli.

ÕLI PEAB OLEMA ja palju! Valgeid kindaid pole vaja. (VIDA PRESS)

Massaažipesa, tekid, rätikud , saunalina (naisejakulatsiooni ajal alla panemiseks!), muusika, soe ruum, küünlad, lõhnad ...

Saame ka teada, et naisele tupemassaaži tegemise eel tuleb küüned ja küünenahad korralikult ära lõigata. Naise sisemus on õrn.

MIKS VÄLTIDA KLIITORIT JA MIS ON NAISEJAKULATSIOON?

Lõpuks ometi tuleb otseseks teemaks see kauaoodatu! Miks ja kuidas peaks masseerima ka häbememokkasid ning miks tuleks yoni massaaži tehes vältida kliitorit.

Naise orgasmiliste "keskuste" tutvustamise ajal on koolitussaalis silmaga näha keskendumist ja süvenemist. Ninad hakkavad nohisema, pliiatsid koolitusmaterjalidele märkusi ja selgitusi kritseldama. Saame teada, et naise kliitoriorgasm on lühike ja pinnapealne ning lisaks sellele võib ta saada näiteks U-, G-, A- ja K-punkti orgasme. Punkte võib patsutada, nende peal teha ringjaid liigutusi ja kutsuvaid tõmbeid.

Kus need punktid täpselt asuvad, ei julge siinkirjutajast noviits juhendama hakata – need tuleb igaühel ise üles leida.

Täitsa põnev alateema on naisejakulatsioon. Kas teie teadsite, et ka naised võivad pursata? Sealjuures on oluline naisele rahustavalt seletada, et see pole pissihäda, mida ta tunneb.

MIDA JUKU EI ÕPI: stiilinäide usina õppuri poolt märkustega varustatud loengumaterjalidest. (Mobiilifoto / Vidrik Võsoberg)

EHITUSKILE PÕRANDA KAITSEKS

Lõõgastav massaaž on yoni massaaži puhul väga oluline, mees peab sellele keskenduma ja selle jaoks aega võtma, selgub koolitaja jutust. Seletus, kuidas seda teha, on põhjalik. Peeter ja nii mõnigi teine mees on veidi kärsitud ja neil näib peas kummitavat mõte: "Kui selle lõdvestava massaaži peale nii palju aega peab kulutama, siis ju selle va tupemassaaži juurde ei jõuagi, seksist rääkimata ..." Uuritakse, kui kaua peaks masseerima naise tagumist ja kui palju esimest poolt ning kui kaua see yoni massaaž ise peaks kestma. Soovitakse täpseid aegu, umbkaudsed numbrid ei rahulda.

Kui koolitaja palub appi üht vabatahtlikku, kelle peal lõdvestava massaaži võtteid näidata, mingit tormlemist just ei teki. "Vaatan, et täiskuu vist mõjub," nöögib Kristel koolitatavate tagasihoidlikkust. Lõpuks üks vabatahtlik siiski leidub.

Lõdvestava massaaži võtted näidatud, saab vabatahtlik oma kohale minna. Järgmine osa on juba häbeme massaaž. Siinkohal rõhutab koolitaja, et seda peab kindlasti tegema õliga ja nii õli kui naisejakulaadi pärast peaks midagi all olema – et mitte liialt ümbritsevat liialt määrida. Kristel räägib, et mõnikord pannakse selleks massaažilaua alla põranda kaitseks isegi näiteks ehituskile.

"Ehituskile? Inimesed hakkavad kartma, et neid tükeldatakse," kostub saalist ja vallandub üldine naer.

MIDA AEGLASEMALT, SEDA KIIREMINI

"AEGLASELT," selgitab koolitaja meestele, et naise häbet masseerides kindlasti kiirustada ei tohiks. Tulist tungi täpsete tärminite vastu rahustab ta ka järgmise sõnumiga: "Mida aeglasemalt teed, seda kiiremini märkad, et aeg on juba otsas".

Tõsi ta on, et koolitusmaterjali kohaselt peaks häbememassaaži tegema sedavõrd aeglaselt ja etapphaaval, et nii mõnigi mees paneks selle ajaga ilmselt mitu kipsplaati seina.

SEE KEERULINE NAINE: emase inimese suguorganid on veel palju keerukamad kui siit jooniselt paistab, sest tupe sees on poole tähestiku jagu naudingupunkte. (VIDA PRESS)

ÄRA PANE VEEL SÕRME SISSE

Lõpuks ometi täpselt see konkreetne peatükk, milleks kohale tuldi – yoni massaaž. Ent nagu eelnevast oleme teada saanud: naudingud vajavad aega, rahu, põhjalikkust ja keskendumist. Niisiis: kipsplaatide peale mõtlemine on keelatud, kui tahad, et asjast asja saaks. On ju "kohalolek" üks tantra võtmesõnu.

"Rohke õliga. Kogu aeg peab õli olema, ikka nii et lirtsub," õpetatakse sõrmede tuppe sisestamise kohta.

"Õrnalt masseeri tupe sisenemise ava. Ära pane veel sõrme sisse!" kõlab yoni massaaži õpetuse esimene punkt koolitusmaterjalides.

... ja nii võiduka lõpuni välja. "Pane peopesad naise yoni peale, hoia neid seal natuke ja samal ajal suuna mõttes sinna läbi oma peopesade armastust, turvatunnet, mida iganes tunned, et just praegu on naisel vaja."

YONI ON PÜHA

"Aga kas seda peab näppudega tegema, kas näiteks vibraatoriga ei võiks," uurib Peeter küsimuste voorus.

Koolitaja Kristel väljendab naljatlevat ahastust: kolm ja pool tundi räägitud füüsilise läheduse olulisusest ja nüüd tahab keegi kodanik siin naise sisse patareidega vibreeriva vidina torgata.

"Sa ei pane seda vibreerima, lihtsalt surgid seal," arvab Peeter surmtõsise näoga.

14 meest on naeru kätte lämbumas, aga Kristel muutub tõsiseks.

"Naine on püha, yoni on veel püham, palun suhtu sellesse austusega!" sõnab ta lõpetuseks.

(VIDA PRESS)

MIDA ÕPPISIME?

Kuivõrd need 15 meest sel populaarsel koolitusel naise tupe saladused selgeks said ja neid rakendama õpivad, see selgub ilmselt lähiajal 15 Eestimaa kodus. Fakt on aga see, et rumalamaks ei jäänud keegi. Juba ainuüksi pidev aja võtmise, kannatlikkuse ja pühendumise olulisuse rõhutamine pani päris kindlasti teatud kellad helisema meestel, kes harjunud toimima nende J.M.K.E. laulusõnade järgi: "Üksteist naise otsa, veerand kaksteist maha".

Peeter tunnistab koolitajaga hüvasti jättes, et tema tuli yoni massaaži õppima naise survel. Aga tema tänusõnade toonist kõlab, et raisatuks ta oma õhtut – ja ilmselt ka seda 45 eurot – ei pea.