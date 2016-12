Kollaka varjundiga vaht täidab pool klaasi ja püsib päris mõnda aega. Õlle värvus - kirkalt tume vasekarva punane. Aroom mõjub vürtside virvarrina - kõike on liiga palju, et millestki aru saada. Muskaat on vänge värk, sellega tuleks piiri pidada.

Esmamekk on keskmise kehaga ja mõrkjas-vürtsikas. Keskmaitse muutub magusakamaks, kuid muskaat koos nelgiga trambib suus hoolimatult ringi. Lõppmaitse on rauane ja roostes, kardemoni ehmunud nägu piilub korraks ümber nurga, kuid mattub siis üldise mõrkjuse alla. Järelmekk on mõrkjas-magusakas, lõpuks juba isegi päris talutaval tasemel.