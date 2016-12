Unusta habemekulinad ja sätendavad habemekarvad! Hipsterid panustavad nüüd siravatele jõulutuledele, mis on uusim viis lisada habemepuhmadele ekstra peohiilgust ja kuumim jõulutrend aastal 2016, kirjutab Bored Panda.

London East Village E20 pakub habemetuunimist härrasmeestele, kes tahavad kaunistada oma nägu jõuluaksessuaaridega. Vastava väljapanekuga tuldi esmakordselt avalikkuse ette 11. detsembril toimunud jõuluturul.

Habemekandmine on muutunud üha populaarsemaks ja parrad üha pikemaks. Neil jõulupühadel on habemed veelgi uhkemad, kui saavad kaunistatud ägedate põlevate või vilkuvate tulukestega. Lisaks toob sellise parra nägemine kindlasti vaataja näole naeratuse – mida on selle üsna sünge aasta lõppedes kindlasti vaja.

ÕL Mehele omalt poolt palub habet kaunistades mitte ühendada end seinapistiku ja 220 voldi külge, vaid leida või leiutada mõne madalama pingega ehk patareidega lahenduse.