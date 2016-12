Soomlaste küsitlus tundub usaldusväärne, sest hõlmas eri vanuses (18-65 eluaastat) täiskasvanuid ning sarnane situatsioon, kus me juhi sõidustiili kohta midagi ütleme, on tegelikult ju tuttav igaühele, kes autos kunagi kaassõitjana viibinud.

Läbi aegade on tehtud sadu erinevaid küsitlusi selle kohta, mida paarid autos sõites tavaliselt teevad. Tulemused on seinast seina: sageli paarid tülitsevad, söövad, naudivad vaikust, arendavad ühiseid ideid, kommenteerivad kaassõitjaid…

Soome POP Kindlustus koos uuringufirmaga Research MB korraldas 2016. aastal küsitluse "Kumb on roolis?" ja uuris tuhande täiskasvanu käest, mida nad autos oma partnerile kõige sagedamini ütlevad. Selgub, et kõige rohkem kommenteeritakse kaaslase sõidustiili. Seda kunsti valdavad rohkem naised, kes pea iga kord autosse istudes oma abikaasa sõidumaneerides vigu leiavad.

Soomlased kommenteerivad üsna kergelt üksteise sõidustiili. Kuni kolm neljast autojuhist kuuleb vähemalt aeg-ajalt kommentaare ja sageli on need repliigid pärit oma abikaasalt.

Küsitlusest selgub, et nii naised kui mehed kuulevad kommentaare kõige rohkem oma abikaasalt, kuid naised kuulevad meestest sagedamini kommentaare ka õededelt-vennadelt, vanematelt või oma lastelt. Umbes viiendik meestest tunnistab, et kuulevad sõpru arvustamas oma sõidustiili.

Naised on aktiivsemad kommenteerima oma abikaasa sõidustiili. Nende paaride puhul, kus autot kasutavad mõlemad, nii mees kui naine, vastas koguni 84% naistest, et kommenteerivad oma abikaasa sõidustiili. Vähemalt mõnikord. No ... aeg-ajalt ikka.