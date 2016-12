"Niisiis sa otsustasid tänavu Itaaliasse sõitmata jätta?" küsib mees sõbralt.

"Ei, sel aastal ei sõida me Prantsusmaale," vastab sõber. "Itaaliasse ei sõitnud me möödunud aastal ja kaks aastat tagasi ei sõitnud me Inglismaale."