Arvesse lähevad nn suured vead, ehk siis puudujäägid, mille tõttu auto kujutab endast liikluses ohtu ja mõjutab oluliselt keskkonda. Omanikul tuleb sõiduk korda teha ja uuesti ülevaatusele saata. Keskmine veaprotsent arvutatakse klassikaliselt, 100 auto kohta. Näiteks kui 100-st autost 2-l on märkimisväärseid puudujääke, tähendab see tabelis 2% keskmist viga.

Saksamaa tehnilise ülevaatuse katusorganisatsioon TÜV koostab iga-aastaselt sõiduautode pingerea aastakäikude kaupa, nimetades töökindlad ja vähem töökindlad sõidukid. TÜV raporti statistikas kajastuvad mudelid, mida on aasta jooksul kontrollitud vähemalt 1000 eksemplari per mudel. Tänavune TÜV aruanne kannab järjekorranumbrit 46.

Saksa TÜV nimekirjast leiab seekord 2016 eri automudelit. Et tegu on Saksamaal koostatud aruandega, on mõistetav, et nimekirjas pole mitmeid Eestis levinud mudeleid. Arvestades aga Euroopa autoturu integreeritust ning sedagi, et siinmail on jätkuvalt populaarne Saksamaalt teise ringi autode ostmine, saab üldpildi siiski kätte.

TÜV ei võta arvesse vigu, mis on põhjustanud autode teelejäämist ega tehaste tagasikutsumisi. Esimeste kohta teeb Saksamaal statistikat ADAC, teiste puhul tuleks teha laiem analüüs iga tootja osas eraldi.

Tehnoülevaatusel saavad miinuse kirja autod, mis ei vasta seadusega kehtestatud tehnonõuetele. Kes soovib, võib võrrelda Saksamaal kehtivaid reegleid Eesti seadustes sätestatuga – üldjoontes on nõudmised sõidukõlbulikule autole sarnased.

TÜV täismahus aruande "esimese öö õigus" on alati Saksa autoajakirjal Auto Bild, mis tänavu avaldas kommenteeritud aruande novembri alguses. Täismahus artiklit saab pdf-formaadis lugeda siit.

Saksa Auto Bildi koostööpartneriks on Eestis Autoleht, ka nende kaante vahelt tasub otsida kommenteeritud TÜV materjale. Lisaks teeb Autoleht hoolega kodumaiseid teste, mis Eesti autoostja jaoks väärtuslikud.

Mõni aeg pärast Auto Bildis materjali ilmutamist avalikustab TÜV nimekirjad täies mahus kõigile huvilistele.

Kui ees seisab kasutatud auto ost, on võimalik võtta ette Saksa TÜV eri aastatel tehtud raportid ning neid omavahel võrrelda.