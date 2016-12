Naine äratab öösel mehe:

"Mul on külm!"

Mees tõuseb ja toob naisele teki. Natukese aja pärast hakkab naine jälle virisema: "Mul on palav!"

Mees tõuseb ja avab akna. Läheb veel natuke aega ja naisel on taas häda: "Ma tahan meest!"

"Aga kallis, kust ma öösel kell kaks sulle selle mehe võtan?"