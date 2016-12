Art of Manliness märgib , et ükskõik, kas sa otsustasid elektripardli minema visata, tahad lihtsalt raseerida vanamoodi nagu vanaisa või ajasid oma eluaegse habeme maha – väldi märjalt ehk žiletiga raseerimise juures neid vigu.

2. Vilets vaht

See survepudelis raseerimisvaht toidupoe riiulilt võib tunduda hea vahendina raseerimise õppimiseks, aga selle ostmine võib olla halvim otsus, mida teha. Muidugi on see odav ja mugav ja osad inimesed saavad seda probleemideta kasutada, aga sel on mitmeid miinuseid. Survegaas kaldub nahka kuivatama, sestap on tootjad pidanud selle kompenseerimiseks lisama kunstlikke libestusaineid. Veel on lisatud koostisosi, millel pole raseerimisega midagi pistmist, nagu näiteks stabiliseerijad ja säilitusained. Pea meeles, et nahk on su keha suurim organ ja iga ebavajalik koostisosa suurendab allergilise reaktsiooni riski.

Hangi vähemalt selline sünnis raseerimisvahend, mis on pigistatavas tuubis. Veelgi parem on raseerimisseep või kreem, mida kantakse peale raseerimispintsliga. Maksad küll mõned sendid rohkem, aga su nahk on sulle tänulik.

3. Karva liikumissuuna eiramine

Karvad mitte lihtsalt ei "kasva" su kehast välja, need kasvavad kindlas suunas. Et suunas sotti saada, lase karval mõned päevad kasvada ja siis hõõru neid õrnalt ühel ja teisele poole. Mõnes suunas tundub karv karedam ja teises pehmem. Pehmeim suund ongi sinu habeme kasvamissuund.

Nahaärrituse ja kriimustuste vältimiseks on parim viis raseerida pikikarva ehk karvade kasvamissuunas. Kui tahad nahalähedasemat tulemust, siis kanna näole uus vaht ja raseeri teisel korral ristikarva – 90 kraadi kasvamissuunast. Ja kui sellestki ei piisa, siis uus vaht ja raseerimine vastukarva.

4. Liiga palju survet

Levinuim viga ongi see, et žiletimasina suhtes rakendatakse liiga tugevat survet. Ilmselt on see midagi meessoole omast, et pardile litsumine arvatakse paremini tüügast eemaldavat, Tegelikult on pigem vastupidi. Raseerimisterad on efektiivsemad siis, kui nad töötavad lamedal pinnal. Vastu nahka surumine tekitab aga "kraavi", nii ärritad nahka ja raseerimistulemus on ebaühtlasem.

5. Tera vale nurk

Tera liiga järsk nurk on veel üks nahaärrituse ja kriimustuste põhjus. Kui vahetad oma tavalise raseerija klassikalise ühe vahetatava žiletiteraga pardli vastu, siis kaldud sa seda hoidma endisel moel. Aga nii on nurk reeglina liiga järsk. Hoia pardlit nii, et selle tipp on vastu su nahka ja siis keera käepidet seni allapoole, kuni tera serv õrnalt nahka puudutab. Mõned ütlevad, et parima tulemuse saab siis, kui raseerida vaikses ruumis (ei mingit raadiot ega vee pladinat) ja kuulata habemetüüka häält – õige teranurga juures teeb see raseerides ka äratuntavat õiget häält.

Tavalise raseerija puhul on tera nurk tootja poolt juba paika seatud. Õnnetuseks on tootja oletanud, milline keskmine nurk sobiks enamikule inimestest. Probleem on selles, et sina pole enamik inimesi, sina oled sina. Mis ühe puhul töötab, ei pruugi seda teise puhul teha. Kui kavatsed jääda tavalise pardli juurde, siis kuluta veidi aega ja raha ning leia endale sobivaim.

6. Libestamata naha raseerimine

On raske tabada neid suunurki või lõuajoone alust nahka, niisiis on meie reaktsioon neid kohti korduvalt üle tõmmata. Siis on aga vaht ju juba läinud ja see on sisselõike või kriimustuse retsept. Kui nahal pole mingit vahtu (geel, seep, kreem, misiganes), siis tera siia ei kuulu.

7. Korduvad tõmbed