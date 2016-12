Teadlased on jõudnud järeldusele, et naise seksuaalse reaktsiooni juures mängib märkimisväärset rolli emotsionaalne intiimsus. Mis tähendab, et sul tasuks oma eelmängukava üle käia. Et suurendada teievahelist sidet ja anda naisele seda ühenduse tunnet, mida ta erutumiseks vajab, soovitatakse teha enne suurt sündmust väikseid žeste. Näiteks saada talle hommikul teade: hei kallis, ma ei suuda õhtut ära oodata. Ja päeva jooksul veel mõni selline.

Men's Fitness on ekspertide abil pannud kokku juhendi, kuidas tavapäraseid voodivigu korrigeerida ja mismoodi käituda, et saaksid naisele pakkuda seksis maksimaalselt suurt naudingut. Sest miski pole rahuldavam, kui kirelõõmas, mõnust oigav ja voodilinu pigistav naine.

Naine on keerukam olend ja kiire püherdamine tema jaoks enamasti auru väljalaskjana ei tööta. Kui sinu strateegia on pumpa-ja-jookse või tal on 10 vastamist vajavat e-maili, siis pole väga tõenäoline, et ta lõpuni jõuab. Et naine saaks erutuda, tuleb tema ajus välja lülitada need osad, mis tegelevad stressi ja ärevusega. Keskkond peaks olema lõõgastav ja tuld peaks hakkama üles tegema aeglaselt. Enamik naisi vajab seksuaalseks erutumiseks ja orgasmini jõudmiseks 15-20 minutit.

3. Jätka suudlemist

Nüüdseks oled juba taibanud, et naise kehal läheb erutumiseks mehe omast kauem aega. Orgasmiks vajab naine erutuse ülalhoidmist. Lihtsaim viis on kogu tegevuse, mitte ainult eelmängu, ajal suudelda. See võib kõlada lamedalt, aga suudlemine on naise jaoks tähtis – see saadab läbi kogu tema keha bioelektrilisi šokke.

4. Tee ta keha kohta komplimente

Sinu mõtted on seksides midagi umbes sellist nagu "Jess, me teeme seda, jube hea!", aga temake võib mõelda: "Oh ei, kas mu tagumik näeb hiiglaslik välja?". Ehk siis naine on sageli oma keha suhtes ebakindel. Ja ka väikseimad ebakindlused võivad häirida tema võimekkust erutuda, seksi nautida ja orgasmini jõuda. Kui naine on sinu arvates kuum, siis ütle talle seda, ikka ja jälle.

5. Ära kiirusta alumisele korrusele

Paljud mehed võtavad suuseksi kui eelmängu osa. Aga otsene kliitori stimuleerimine ei pruugi seksi alustuseks sugugi hea olla. Veeda esmalt vähemalt viis minutit suudeldes, kallistades ja ta keha ülejäänud osa avastades. Suuseks ei peaks olema soojendus, pigem võiks see olla seksi osa.

6. Libestumine on vajalik

Nagu juba öeldud, võta asja aeglaselt, ohtra eelmänguga. Väga vajalik on see, et naine oleks libestunud. Kui ta ei ole piisavalt erutunud, siis võib su kuiv sõrm ta kuiva tupes talle haiget teha – ja tema vähesegi erutuse minema pühkida. Tasa ja targu.

7. Rööprähkle

Kliitor, tupp, emakakael ja rinnanibud on kõik seotud natuke erinevate aju osadega. Mis tähendab ka seda, et kui stimuleerid korraga erinevaid punkte, kasutades peenist ja käsi, siis vallandad tema aju mõnukeskuses tulevärgi.

8. Muuda suuseksi tehes asendit

Salanipp: kui hakkad talle suuseksi tegema, siis aseta end tema suhtes risti. Tehes keelega endiselt limpsivaid liigutusi, käib su keel kliitorist üle risti ja paljude naiste hinnangul on nad selles poosis saanud kiiremaid ja intensiivsemaid orgasme.

9. Proovi koerapoosi

Poos sõltub isiklikest eelistustest, aga uuringud on näidanud, et koerapoosis stimuleeritakse tupe eesseina ja keerukamat kombinatsiooni erinevatest naudingupunktidest kui muudes asendites.

10. Loe teda – ja siis lükka ta finišisse