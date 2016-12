Selle veidra kempsupaberi jaoturid on seitsmes vetsus ja need jäävad sinna tuleva aasta märtsini.

Jaapan on ülemaailmselt tuntud selle poolest, et kaasajastab sageli oma avalikke kempse, millest paljud on puhtad, moodsad ja täis kõrgtehnoloogilisi seadeldisi.

"Kui võrrelda kempsu prill-lauaga, siis on nutitelefoni ekraanil viis korda rohkem baktereid," väidab NTT Docomo oma YouTube'i lehel.

NTT lisab, et need spetsiaalsed puhastusvahendid on tehtud "ekraanide puhastamiseks, et välismaa turistid saaksid nautida oma reisi hügieeniliselt".

Sotsiaalmeedias on sellele vetsupaberile reageeritud uskumatuse ja huumoriga, aga jaapanlaste leidlikkus on ka tunnustust pälvinud.