Legendaarne Niva, uue nimega Lada 4×4 Urban on osutunud Saksa autoostjate seas nii populaarseks müügihitiks, et selle võiks ümber nimetada Saksamaa Tõeliste Meeste autoks. Alates päevast, mil Lada Automobile GmbH sai ametliku müügiõiguse, läheb iga päev keskmiselt kaubaks 4-5 Lada 4×4 Urbanit.

Saksamaa on venelaste nelikveolise kompaktmaasturi suurim importija Lääne-Euroopas. Ametliku statistika järgi osteti 2015. aastal seal 1652 4×4 Urbanit, millest suurema osa moodustab traditsiooniline kolmeukseline mudel. 2016. aastal on müügimahud näidanud tugevat kasvutrendi, kompaktset nelikveolist on müüdud eelmise aastaga võrreldes pea kaks korda rohkem.

Lada 4x4 UrbanNiva nimega on olnud paras segadus, Euroopas nimetati auto 2013. aastal ümber Lada Taigaks, 2015. aastast alates müüvad kohalikud esindused uuenenud mudeliversiooni aga 4×4 Urbani nime all.

Moderniseeritud Lada 4×4 Urbani hinnaks on Saksamaal 11 990 eurot. Võrreldes “tavalise” ehk eelmise põlvkonna Niva-Taigaga on auto välimust tuunitud uue radiaatorivõre ja kaitseraudadega ning lisatud värvipaletti kaks metallikvärvi. Tootja väitel on tehtud ka kõvasti kereuuendustöid, et auto vastupidavust parandada.

Mida Euroopas müüdav Urban endast kujutab, milline on jõuallikas, kuidas on lood kütusekuluga, millise ameti pidajad Nivat eriti hindavad ja kas "tõeliste meeste" nelikveoline ka Eestisse võiks jõuda, loe Acceleristast.