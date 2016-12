Me kõik teame seda. On jõululaupäev, sa näksid verivorsti ja avad oma kinke ning leiad, et õemees on kinkinud sulle jalgratta külge riputatavad helendavad munandid. Või midagi muud sarnaselt segast ja kasutut. Jõulude lõppedes visatakse minema tuhanded ja tuhanded soovimatud kingitused, aga GQ-le ei meeldi selline raiskamine. Jõulupettumuse kavalaks võiduks pööramine on kunst ja härrasmeeste väljaanne õpetab, kuidas seda teha, ilma et keegi solvuks.

Kui sul aga ostu kohta kviitungit pole, siis on olukord keerukam. Kuid mõned poed – eriti rõivapoed – võimaldavad vahetada soovimatu kingi millegi vastu, mis on samas hinnaklassis. Seda juhul, kui hinnasildid on veel küljes.

Kingi edasi

Kas kingitust edasi kinkida on okei? Meie arvates küll – kui soovitad ideaalse kuriteo ja oled osav. Näiteks jäta kink alles ja kingi see edasi järgmiste jõulude ajal. Aga: pea kindlasti meeles või kirjuta lausa üles, kellelt sa selle mõttetu kingi said. Suurim solvang oleks, kui sa kingiksid jalgrattamunad tagasi inimesele, kellelt ise need said. Vali sobivad kingisaajad, sellised, kelle puhul võid eeldada, et nad vähemalt teesklevad tänulikkust.

Müü maha

Kui sa ei suuda müüa eset odavamalt maha kellelegi, keda sa tunned, siis müü need kellelegi, kes võiks väljendada tänulikkust, mida see ese väärib. Ühe inimese praht on ju lõppude lõpuks teisele varandus, eksole. Jõulude järel ujutatakse näiteks eBay üle tuliuute asjade müügikuulutustega.

Vaheta välja

Kui sind pole ostutšekiga õnnistatud, siis proovi eset vahetada netis. Inglastel on olemas selline sait nagu swapz.co.uk, meil peaks ilmselt lihtsalt proovima kohalikke kuulutusteportaale.

Ja kui muu luhtub, siis anna ära