Kui hüppad voodist välja hommikuvõimlemiseks, siis ei taha sa hakata mõtlema, kuidas seda teha. Pane plaan paika eelneval õhtul. Siin on ortopeediakirurgi Steven Reichi kava: 2x40 kätekõverdust, 2x40 kükki, lisaks selgroogu ja keha kõiki lihaseid tugevdav plänking ühe väljasirutatud jalaga.

Enne kohvimasina juurde astumist kulista üks klaas vana head vett. Endoskoopiline mikrokirurg Mark Noar ütleb, et tervise huvides tuleb keha vedelikutasakaalu taastada veega, mitte ainult kohviga. Lisaks võib vedelikupuudus tekitada hommikust ärritunud tuju.

Kui sa aga arvad, et jood niigi piisavalt vett, siis loe igaks juhuks üle oma vetsuskäimise korrad. Ühe hiljuti avaldatud teadusuuringu kohaselt pissib hea vedelikutasakaaluga mees päevas seitse korda.

LÕDVESTA OMA KEHA

Gastroenteroloog Arthur Lowy teeb hommikuti 5-10 minutit venitusharjutusi. Seljale on kasulikud erinevad joogaharjutuste seeriad.

VÕTA AEGA ISEENDALE

Kui su kodu on inimesi täis ja kabinet hommikul kella kaheksast patsiente täis, siis on isiklikku aega raske leida. Sestap ärkab perearst Marvin Gelkopf enne teisi, et teha oma hommikune 45-minutiline trenn, kuulata muusikat ja vaadata telerist uudiste subtiitreid. Enne päikesetõusu pole segajaid, nagu terve maailm alles magaks, märgib ta.

TEE HOMMIKUSÖÖK PRIORITEEDIKS

Esmaabi- ja sisehaiguste arst Rona Heublum-Colton teeb tassi orgaanilist kohvi, magustab seda magustaime steviaga ja lisab koort ning piima. Kui kohv joodud, joob ta tavaliselt ühe vadaku-proteiinikokteili. Mõnikord teeb omleti ühest munakollasest ja kahest munavalgest, paprikast, sibulatest, tomatitest ja sööb seda koos avokaadoga.

NAUDI ÕUESOLEMIST