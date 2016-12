Purjus venelane kihutas oma Ladaga Kaasani lennujaama terminali sisse – väidetavalt armastatu pärast.

Mees selgitas hiljem võimudele, et tema kallim saabus reisilt ning ta tahtis naist lihtsalt vääriliselt tervitada, kirjutab Daily Mail.

Videost on näha, et lennujaama turvatöötajad jooksevad küll edasi-tagasi ja püüavad purjus autojuhti peatada, kuid see on tühi töö.