Filmis "Knocked up" muretseb Seth Rogen, et tema peenis toksib seksi ajal ta sündimata last näkku, meenutab Men's Health. Naise raseduse esimestel kuudel on seks tavapärane, aga kõhu kasvades tunneb mees sageli tõesti mõningast ärevust. Sünnitusabi- ja günekoloogiaspetsialist Barb DePree lohutab: ükskõik, kui suur peenis ka poleks või kuidas seda ka ei kasutataks, last see kuidagi ei kahjusta. Ka ei tekita seks sündimata lapsele mingit emotsionaalset traumat. DePree märgib: mida õnnelikum emme raseduse ajal on, seda paremini kulgeb ka kõik muu. Aga kuigi seks raseduse ajal on turvaline, ei ole see tingimata lihtne. Tulevane issi ja emme peavad arvestama mõningate takistustega. Siinkohal juhiseid selle kohta, kuidas neist üle saada. 1. Temake tunneb end oma keha suhtes ebakindlalt.

Su suurim takistus ei pruugi olla ta paisuv kõht – vaid meeleseisund. Eriti just raseduse hilisemas faasis võib naise kaalutõus ja kujumuutus tekitada temas piinlikku ja ebaseksikat tunnet. Tema rahustamine on sinu ülesanne. Kalla naine üle komplimentidega, ütle, et ta on ilus ja seksikas. Räägi talle, missugust sära rasedus talle lisab ning kinnita, et armastad ta lopsakamaks muutunud rindu ja tagumikku. Ja kõige olulisem: just pärast seksi ütle talle, kui imeline see oli – kuidas sa armastasid seda tunnet, mida ta keha sinus tekitas.

2. Kuivus võib osutuda probleemiks. Kui mõned naised on raseduse ajal rohkemgi niisked, siis paljud on hoopis kuivemad kui muidu. Ära võta seda isiklikult. See võib olla taas seotud naise meeleseisundiga: ta võib tunda seksi suhtes ärevust ja see takistab tema võimet loomulikul teel libestuda. Taas kord: kinnita talle, et sellest pole midagi. Võta appi libestituub. 3. Anna, aga ära eelda, et vastu saad. Raseduse esimese kolmandiku ajal ei pruugi sa just eriti tihti suuseksi saada ja pead sellega leppima. Just sel ajal kaldub naine tundma "hommikust iiveldust" ja see ei juhtu ainult hommikuti. Kindlad lõhnad ja maitsed võivad juhuslikel hetkedel teda iiveldama ajada ja ka suuseks võib väga kiiresti muutuda väga ebaseksikaks. Sa saad mõnd aega ilma suuseksita hakkama, aga võid seda vabalt talle ise pakkuda. Tegelikult võiksid seda teha isegi sagedamini kui muidu. Sa võlgned talle seda. 4. Lase temal juhtida. Raseduse teisest kolmandikust kuni lõpuni võib partneri kõhuke muuta kõik seksipoosid peale mõne ebamugavaks. Lase naisel juhtida ja küsi, mismoodi talle meeldib. Arvesta ka sellega, et ühel päeval sobinud poos ei pruugi seda olla järgmisel, sest laps liigutab pidevalt ja naise keha on samuti pidevas muutumises. Üks asend, mida paljud rasedad naised naudivad, on ratsapoos ehk "cowgirl". 5. Ole valmis asju naljaks pöörama. Mõned naised kalduvad raseduse ajal rohkem gaase eritama ja mõnedel on probleeme põie kontrollimisega. Jah, seda võib juhtuda ka seksi ajal. Sina pead selle naljaks pöörama. Levinud on ka see, et mehed tunnevad raseda naisega seksimise osas ärevust ja närvilisust. See võib väljenduda erektsiooniprobleemides. Seda juhtub ja see on normaalne. Ütle naisele, et oled lihtsalt närviline ja kinnita, et tema oma endiselt super kuum. Ta ei tohi arvata, et tema kehas toimunud muudatused sul lonti vajutavad. 6. Kanna kondoomi (või mitte).