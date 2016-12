Hyundai Ioniqut sai esimest korda näha 2016. aasta kevadel, Genfi autonäitusel. Euroopas jõudis auto hübriidversioon suvel müügile ning nüüd on valikusse lisandunud ka 10 000 eurot kallim täiselektriline Ioniq. Tulemata on veel kolmas versioon, pistikhübriid, aga selle mõistlikkusest Eesti oludes on vara rääkida.

Meie tegime mõni aeg tagasi proovisõitu Ioniqu hübriidversiooniga ja jäime üldiselt päris kenasti rahule. Tore, et disainerid on selle auto kujustamisel lähtunud "auto on auto, isegi kui ta on elektriga"- leitmotiivist. Tõsi, hübriidi ja särtsu-Ioniqu esiotsa disain on veidi erinev, aga üldpilt ei kaldu õnneks ulmevaldkonda.

Tore ka, et hübriidajamiga Ioniqu sõiduraadius on pikem, kui me ühe nädalavahetuse jooksul Eestis risti-rästi seigeldes kilomeetreid maha sõita jaksasime. Sealjuures on jõuallikas tavalisest bensiinimootorist hulka erksam, mis tähendab, et diiselmootor võib tõesti pakkima hakata ...

Kuidas ja miks kütusekulu puudumine närvi ajas, millised on jõuallikad, kuidas mõjutavad need sõidukogemust, mida arvata ruumikusest, juhi töökohast, infolustist, disainist ja konkurentidest, loe edasi Acceleristast.