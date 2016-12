Valik erineva suurusega hantleid näeb äge välja, aga võtab rohkem ruumi kui sul esikus on. See lisatavate raskustega üksainus kahene komplekt võimaldab sul alustada väiksematest raskustest ja minna vajadusel ja võimalusel 60 kiloni välja.

Enamikul päevadest on meil jõusaalimineku asemel miljon muud asja teha. Või siis me lihtsalt ei taha minna jõusaali kulturistide või kaunite aeroobikanaiste silma alla oma äsjaste pühade käigus soetatud kõhukesega. Ask Men on koostanud valiku nutikatest treeninguvahenditest, millega saab korralikult higi lahti ja lihased toonusesse ka üsna väikeses korteris. Kõik need on saadaval Amazonis, aga kindlasti ka kodumaistes spordipoodides.

Ükski jõusaal pole täiuslik ilma hea muusikata. Ühenda see kompaktne Sonose kõlar oma WiFi võrku ja oled nagu rock-konserdil. Sisaldab ka 100 000 raadiojaama, mis töötavad isegi ilma arvutit sisse lülitamata.

Topispall

ÕL Mehele pidi veidi meenutama, misasi topispall on ja mida kooli kehalise kasvatuse tundides sellega üldse tehti. Aga tuleb välja, et on olemas vähemalt kaks head topispalliharjutust just seljale, vaata neid SIIT ja SIIT.

Ekspanderkummid

Üks mitmekülgsemaid treeninguvahendeid, mis üldse olemas. Vintskemate kummidega saab teha isegi harjutusi, mille jaoks muidu vaja tõstekangi. Starwood Sportsil on olemas erineva tugevusega komplekt: punane kõige lõdvem ja oranž kõige tugevam.

Trennipink

Üks treeningsaal ei kõlba kuhugi, kui seal pole ka spetsiaalset trennitegemise pinki. Lisaks on see mõnusalt kokkupandav ja mittekasutamisel panipaika klapitav.

Lõuatõmbekang

Kinnitatakse ukse kohale. Ei murdu (eeldusel, et kinnitused on head) ka tüüakama mehe all, aga kaalub ise vaid kaks kilo.

Masaažirull

Leevendab hästi lihaspingeid ja -sõlmi. Piisavalt suur, et töötada läbi kõik su lihased ja samas nii väike ja kerge, et mahub spordikotti.

Reguleeritav sangpomm

Pole paha, kui saad ühele ainsale sangpommile lisada raskusi ja reguleerida seda nii 4,5- kui ka 18-kiloseks.

Joogamatt

See ülipeen GoFLXi lebomatt haardub hästi pinnaga ning sel on kahekordne paks keskkonnasõbralik pehmenduskiht. Eks maksab ka: Amazonis 25 briti naela ringis ehk pea 30 eurot.

Joogamatirätt

Imab higi enda sisse ja erinevalt joogamatist endast on pestav. Tehtud taaskasutatud plastmasspudelitest.

Hüppenöör

Et korralikku südamekoormust saada, ei pea kilomeetrite kaupa jooksma. 80-kilone mees kulutab mõõdukal kiirusel hüppenööriga hüpeldes 13 kalorit minutis. Ja ka koduseinte vahel eelistab mees veidi ägedamat ja mehelikumat hüppenööri kui tütre roosa.

Vineerist trennikast