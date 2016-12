Thrillist juhib tähelepanu ühele ebatavaliselt pompöössele toiduretsepti videole. Epic Meal Time on postitanud ülevaate väga vinge lasanje valmistamisest – see kulinaarne monstrum sisaldab ei rohkem ega vähem kui miljon kalorit!

Natuke numbreid. Miljon kalorit sisaldab 1776 Big Maci. Sellesse imelasanjesse pandi 120 pakki peekonit (umbes 308 000 kalorit). Peekon aga ujutati üle 13,7 kilo pardirasvaga.

Siin on piisavalt kaloreid, et toita (või tappa) perekond ... või neli. Kui sa sööd päevas oma keskmised 2700 kalorit, siis kestab see põrguline 370 päeva ehk rohkem kui aasta.