Akna taga valitseb kummaline talveilm – puhuvad vinged sügistuuled ning pilved puistavad lumehelveste asemel vihmapiisku. Sellisel niiskel ja tuulisel ajal mõtleme tahes-tahtmata võimalusele soetada mõnus soojaandev küttekeha. Seda eriti juhul, kui elad vanemas majas või äärepoolses korteris. Küttekehade valik on praegusel ajal ääretult lai. Kuidas leida aga just see kõige efektiivsem ja ökonoomsem seade? Eesti suurima e-poe Kaup24 spetsialistid jagavad nõu, soovitades kaaluda infrapunaseadme ostmist.

Ekspertide sõnul on infrapuna kütteseadmed uue põlvkonna energiasäästlikud ning keskkonnasõbralikud soojust kiirgavad seadmed, mis on traditsioonilistest puhuritest tunduvalt kaasaegsemad ja efektiivsemad. Infrapunaseadmed sobivad ideaalselt välistesse tingimustesse ning erinevatesse ruumidesse. Soojuskiirguse kaudu soojendab seade oma levipiirkonnas olevaid esemeid või inimesi, vajades selleks tunduvalt vähem energiat kui mistahes muud kütteseadmed.

Infrapunaseadmed on soovitatavad kõigile, kes kannatavad astma või muude hingamisteede haiguste või tolmuallergia käes, kuna infrapuna kütteseadmed ei puhu õhku ning nii ei lendle ka tolm, mis inimeste hingamisteid võiks ärritada. Infrapuna kütteseade aitab kodus vältida hallituse ja seente tekkimist, lisaks eemaldab see õhust ebameeldivad aroomid nagu tubaka, prügi või lemmikloomade põhjustatud lõhnad. Seadme soojus aitab vähendada ka liigeste ja lihaste valulikkust. Siiski soovitavad eksperdid vältida pidevat kütteseadme kasutamist, kuna infrapunakiired võivad põhjustada pika aja jooksul naha kuivust, väsimust ja unisust. Seetõttu on seade soovitatav lisakütteseadmeks, mitte põhiliseks soojusallikaks.

Infrapuna kütteseadmed on väga kompaktsed ning ei võta kodustes tingimustes palju ruumi, nõudmata ka erilist hooldust. Teisalt tuleb meeles pidada, et seade on väga õrn, mistõttu tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, kui kodus kasvavad lapsed või elavad aktiivsed lemmikloomad. Kui seade kord kukub, on suur tõenäosus, et see saab lõplikult kahjustatud.

Kui Sa soovid koju soetada infrapunaseadet, kuid ei ole veel kindel, millist täpsemalt, siis soovitame Sul julgelt nõu küsida spetsialistidelt, kes oskavad Sulle soovitada kõige sobilikumat seadet just Sinu kodustesse tingimustesse.