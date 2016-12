Meestesaidil Deadspin on oma jõulutraditsioon: koostada ülevaade sellest, milliste huvitavate kaebustega on lõppeval aastal USAs pöördutud erakorralise meditsiini osakonda. Täpsemalt: milliseid omapäraseid, imeliku kujuga või ebameeldivaid esemeid on inimesed toppinud endale erinevatesse keha-avaustesse. "Jumal õnnistagu meid kõiki," nendib Deadspin.

Jätame kõrvale leiud kõrvadest, ninast ja kurgust ning toome välja nimekirja esemetest, millest vähemalt osa arvatavalt kasutatud eneserahuldamise eesmärgil, osa mõistagi aga sattunud kehasse ka päriselt õnnetusjuhtumite tagajärjel. Osadel juhtudel on ära toodud ka meditsiinitöötajate koostatud probleemikirjeldused.

Hoiatus: kuna inimese fantaasia on piiritu, siis on see kaunis pikk lugemine.