Kui oled piisavalt kaua autot omanud, siis ühel hetkel leiad end seismas autoremonditöökojas, püüdes dešifreerida, mida remondimees sulle öelda üritab. Ainus ühine sõnavara, mis teil on: "kui palju see maksma läheb?", märgib Mental Floss. Ja kuigi sa ei pruugi kunagi hakata täielikult aru saama neist tõukuritest ja šarniiridest, on siiski oluline, et sa saad piisavalt infot oluliste remonditeemaliste otsuste tegemiseks. MF palus autoremondimehhaanik Charles Sanville'il panna kirja olulisemad küsimused, mida remondimehele esitada enne ja pärast remonti. 1. Kas saate mulle probleemi näidata? Enamik remondimehi ei ole sinu tüssamise peal väljas. Aga kui mõni on, siis on ajab see lihtne küsimus kavaldaja ummikusse. Muidugi on osad probleemid seotud auto elektroonikaga ja neile osutada pole võimalik, aga tasub proovida. Kui saad probleemi valmistavat osa näha, siis on sul lihtsam aru saada ka mehhaaniku selgitustest.

2. Mis siis juhtub, kui ma seda korda ei tee?

Küsida tuleks just eeskätt pikemat perspektiivi silmas pidades. Hammasrihm võib vajada vahetust, aga kesta veel mitmed head tuhanded kilomeetrid, aga kui tegu on piduriprobleemiga, siis üsna tõenäoliselt ei saa selle lahendamist edasi lükata. 3. Kas teil oleks võimalik need remonditööd esimesena ära teha? Mõned mehhaanikud jätavad mulje, et kõik tööd on kiireloomulised, aga sageli ei pea neid kõike kohe käsile võtma. Pole ebatavaline, kui autol on korraga viis probleemi, aga on tõenäoline, et mõned neist võivad oodata. Palu remondimehel keskenduda kõige olulisemale. 4. Kas ma võiksin katkist osa näha? Palu töökojal purunenud jupid enda jaoks alles jätta. Kui neid sulle näidatakse, on see üsna hea tõestus, et katkised osad ka tõepoolest ära vahetati. 5. Kas võiksite seletada, kuidas te selle korda tegite?