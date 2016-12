Google’i emafirma Alphabet pani 2016. aasta mais leivad ühte kappi Fiat-Chrysleriga ning andis oma robotauto-projektile nimeks Waymo. Äsja näidati esimesi pilte Waymo robotautost, mille põhjana on kasutatud Chrysler Pacifica hübriidversiooni. Tõsisemaks testimiseks läheb uuel aastal.

Google’i isesõitva auto kokkukolimine FCA Grupiga võib kokkuvõttes olla tehing, millest mõlemad osapooled võidavad: Fiat-Chrysler saab edaspidi oma sõidukitel kasutada moodsamaid autonoomseid tehnoloogiaid, Google aga ei pea enam eraldi jalgratast (loe: autot) leiutama, vaid võib testida robottehnoloogiaid olemasolevatel platvormidel.

Chrysler Pacifica on populaarne ning oma värskeimas põlvkonnaversioonis ka üsna paindliku platvormiga ruumikas pereautoversioon. Teada on, et itaallased-ameeriklased on 2017. aastal välja tulemas auto hübriid- ja elektriajamversiooniga. Sestap on just selle auto platvormi valimine Waymo baaskatsetusteks üpris loogiline.

Waymo robotauto puhul on Chrysler Pacificalt võetud kest ja põhi, kogu tehnoloogia pärineb Google’i inseneridelt. Tootja esialgne plaan on valmistada sada iseliikuvat-isesõitvat mahturit ning anda need siis kohe eri testijate käsutusse.

