Soome oli kord oma Nokiaga maailma juhtiv mobiiltelefonitootja. Täna on riik klass omaette, kui asi puudutab interneti kasutamist nutitelefonides ja nuhvlites.

Vaikuse murrab vali "jee!", mudilase rõõmuhüüe. Ema on tema rahustamiseks just ulatanud talle oma nutitelefoni.

Helsingi hommikuses rahvast täis metroos valitseb vaikus, kirjeldab Yahoo! Tech . Kõik on küürus oma nutitelefonide ekraanide kohal, lugedes uudiseid, kontrollides meile või vaadates videosid.

Soomlased veedavad oma telefonides nii palju aega, et võimud on mures. Helsingi tervise- ja sotsiaalteenuste amet korraldas hiljuti kampaania, milles öeldakse lapsevanematele, et nood peaks prioriteedid paika panema.

Vastuolulises ja paljusid lapsevanemaid vihastanud videos sööstab must kaaren rannal alla ja viib väikese tüdruku minema, sellal kui tolle ema on keskendunud oma nutitelefonile. Järgneb sõnum: "Hooletus on tänapäeva vägivald."

Nokia pärand ja hea levi

Soomlaste armastust nutiseadmete vastu võib selgitada mitu asjaolu.

Soome endise ärivaldkonna kroonijuveeli Nokia kuldsetest päevadest saati on soomlased olnud altid võtma omaks uut tehnikat. Karmid talved nõuavad head taristut ja Soomes ehitati varakult välja head levi pakkuvad mobiilsidevõrgud.

Soomlasi peetakse vaikseteks ja introvertse olemusega rahvaks, mitmed neist on tunnistanud, et eelistavad olla sõprade ja perekonnaga ühenduses interneti kaudu, selmet helistada.

5,5 miljoni suuruse rahvaarvu juures on Soomes 10,9 miljonit mobiilside lepingut – ligi kaks ühe elaniku kohta. 34-aastane Hannele Houston on ideaalne näide. Tal on nutitelefon ja tahvelarvuti, mõlemal internetiühendus.

"Telefonis loen uudiseid, kasutan kaarte ja reisiplaneerijaid, et leida optimaalset marsruuti. Tahvlis kuulan muusikat, maksan arveid ja otsin retsepte," selgitab ta.