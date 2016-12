Meie varasemad partnerivalikud on kindlasti põhinenud aastate jooksul – päris algusest peale – kogunenud vaimsetel eeldustel. Kas lapsepõlve ebastabiilsus on pannud meid otsima ülikaootilisi ja õnnetuid või siis hoopiski vastupidi, ülistabiilseid ja igavaid suhteid? Kas meie kirg ettekujutuse vastu romantikast on muutnud meid haavatavaks? Perekord, sõbrad ja meedia on andnud meile põhjaliku, kuid tingimata mitte tõese ettekujutuse sellest, milline üks suhe peaks olema. On aeg seda ettekujutust revideerida ja mõned asjad kõrvale heita.

Isegi, kui me tahaks suhet, ei ole me sageli selleks valmis. Sageli on suur kiusatus leevendada eelmise suhte lõppemise värsket agooniat kohe uuesti suhtesse astudes. Aga uuringud on näidanud, et lahkuminek võib tekitada samasuguse füüsilise ja emotsionaalse "külma kalkuni" nagu narkootikumi võõrutusnähud. Teisisõnu, pole tõenäoline, et sa suudad teha suhte osas häid valikuid, kui sa pole saanud kaineks ja oma eelmisest õppetunnist järeldusi teinud.

3. Ettevaatust keemiaga

Armunud olla on imeline. Aga see ülevoolav keemiline seisund on nii psühholoogiliselt kui emotsionaalselt muutuv nähtus. Ja on üsna tõenäoline, et mitmed eelnevates suhetes tehtud vead tegid sa selle mõju all, mida Platon on kutsunud "jumalikuks hullumeelsuseks". Niisiis, kuigi sügav armumine on ilusamaid algusi, oota enne pühendumist parem natuke kire rahunemist. Mõned ütlevad, et see juhtub kuue kuuga, mõnede arvates kahe aastaga.

4. Keskendu suhtele

Pea kõik teevad selle vea, et otsivad inimest, mitte partnerlust. Sest oluline pole mitte see, kellega sa paari moodustad, vaid suhe, mis sellest tekib. Kui määratled potentsiaalset partnerit näiteks selliste kriteeriumite alusel nagu pikkus, kaal, huvialad või sissetulek, siis võid sa küll sobiva leida, aga lõppkokkuvõttes ei pruugi see sugugi tuua sulle seda õnne, mida sa ootad. Kujuta pigem ette normaalset ja õnnelikku päeva ja mõtle minut-minutilt läbi, mida sa tahaksid kogeda rahuldavas suhtes. Ja püüa leida partner, kes annab sulle sellise kogemuse.

5. Kaeva sügavamalt

On kolm tegurit, mille osas peaksid kindlaks jääma: et partneril on sarnased väärtused, sarnased elueesmärgid ja (sind) täiendav isiksus. Kui sa sügavalt usud, et perekond on tähtsam kui töö, hirmsasti tahad lapsi ja oled raevukas ekstravert, siis ükskõik kui tugev on teie füüsiline ja emotsionaalne tõmme – introverdist lapsi mitte tahtva töönarkomaani valimine ei ole just selline otsus, millele taevas õnnistuse annaks. Need isiksuse omadused võivad kerkida pinnale alles siis, kui oled juba temast sisse võetud, niisiis on mõistlik pidada varakult neil teemadel tõsiseid ja põhjalikke vestlusi. Ja kui ühisosa ei ole, siis leia endas jõudu lahkuda.

6. Ära oota liiga palju

Tänapäeval kaldume tahtma ja ootama seda kõike. Aga inimsuhted ei ole ideaalsed, inimesed on ekslikud ja ühe tuntud psühholoogi hinnangu kohaselt on nii, et kui 60% meie vajadustest kattub partneri omadega, siis on meil hästi läinud. Muidugi ei maksa taluda nõmedat käitumist. Aga kui partner annab sulle enamiku sellest, mida sa vajad, sina talle talle enamiku tema vajatavast ja te mõlemad soovite seda protsenti suurendada, siis aktsepteeri, et see on "piisavalt hea".

7. Otsi emotsionaalset osavõtlikkust

See võiks olla kindel asi, mis aitab luua head suhet. Kas partner on valmis ja suuteline sind toetama, kui sul on hingelised vajadused? Kas sa oled suuteline samaga vastama? Kui ei, siis pole mõistlik jääda. Iroonilisel moel aga teeme seda jätkuvalt.

8. Järgi 90 päeva reeglit