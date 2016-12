Gambrinuse õllepäevik maitses üsna raputavat õlut, mis ilmselt pehmekeeltele ei sobi.

Dog Sled Fuel (Sori, Eesti), pdl 0,33 l, alc 8,8% vol. Ratebeeri liigimääratlus: "Amber Ale" ja hinnang 57 punkti.

Tootjainfo: "Imperial Red Ale. Elegant and multilayered Imperial Red Ale. Caramelly round body combined with intense aromatic hopping and ruby red color. This fuels you up even for the longest of journeys and gives a nice glow on your face. IBU 58."