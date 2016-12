"Kui oled haige ja sul on nohu, siis kust kogu see tatt tuleb ja millest see koosneb?" küsib Redditi rubriigis "Selgita, nagu oleksin viieaastane" keegi SomethingToSaveWith. "Kuidas see ennast nii kiiresti uuesti toodab, kui ma pidevalt nina nuuskan?"

"Lima kasutatakse keha kaitsekihina," on talle vastatud. "Selle eesmärk on hoida asju tundlikest piirkondadest eemal. Lima kaitseb mao seinu seesoleva happe eest. Ka nina, põskkoopad, kurk ja hingetoru toodavad lima, et kaitsta õhule paljastatud kudesid kõige halva eest, mis õhus on. Kui keha on haige, siis hakkab su immuunsüsteem täistuuridel tööle, püüdes kaitsta seda, mis tema arvates on rünnaku all, ning sel moel teeb ta seda eriti just su hingamissüsteemi puhul."

"See on kraam, mida keha ei taha enda sees hoida ja heidab seda nii seest välja," on püüdnud teine asjaarmastajast füsioloog selgitada. "Ehk lima. Keha reageerib sind haigeks tegevatele bakteritele nii, et heidab välja niipalju lima kui võimalik."

Kui ÕL Mehele nüüd õigesti aru saab, siis üritab keha lima eritades ja seda väljastades koos limaga ajada enda seest välja niipalju haigusttekitavaid baktereid kui võimalik.

Aga fakt on see, et nohu on kaunis lootusetu asi, mille vastu võidelda, tulgu siis see tatt, kust iganes ta tuleb. Nagu rahvas räägib: kui nohu mitte ravida, siis kestab see seitse päeva, aga kui nohu ravid, siis pääsed nädalaga.