Suur liiklushoroskoop 2017 on kokku kirjutatud paljudele ebateaduslikele materjalidele ning küsitava väärtusega uuringutele toetudes. Lugematu hulga plära töötasid läbi Erik Teose, Tanja Šarl, Ajatu Krampis, Seajala Larry, So Olá Puhu Ya ja teised tunnustatud loovmõtlejad. Ühise pingutuse tulemusena on sündinud teos, mille tõlgendamine on iga lugeja püha kohus.

Idamaade kalendri järgi on 2017. aasta punase tulekuke aasta. Selle võimalikku mõju liiklejatele ja autoostjatele on lasknud uurida ning analüüsida mitmed rahvusvahelised kindlustusfirmad. On levinud praktika, et lisaks kuivale statistikale ja majandusanalüüsile maksavad kindlustusettevõtted kinni ka nn. populaarteaduslikke uuringuid.

Astroloogia on kahtlemata üks populaarsemaid ebateadusi, pakkudes inimesele võimaluse end kuskile lahterdada ning oma käitumisele õigustust leida.