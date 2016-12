Paljud lapsevanemad, kel õnnestus pühade eel mänguasjapoest välja võidelda Hatchimali rääkiv lind, on jahmunud: linnukeste unehääled kõlavad vägagi mõnuoiete ja roppuste moodi, vahendas goodhousekeeping.com.

Hatchimali lindudel on oma tehismõistus ja nad suudavad munast koorumise järel õppida tantsima, rääkima ning kõndima. Lindude tootja Spin Masteri kinnitusel ajava linnud rääides lihtsalt plära ehk siis kasutavad "omaenda keelt, mis koosneb juhuslikest helidest".

Need juhuslikud helid kõlavad aga lindude unehäälte puhul vägagi nagu "f*ck me" ehk "k*pi mind". Lapsevanemate teatel pole see aga veel kõik: kurdetakse, et selle fraasi vahepeal kipuvad linnud veel ka ohkima ja oigama.

Spin Master märgib, et Hatchimalide öeldu tähendus või tähendusetus on igaühe enda tõlgendada. Firma toonitab samas, et kindlasti ei ütle linnud midagi sobimatut.

Kuidas Hatchimalide kõne kõlab, vaata allolevatest videotest.