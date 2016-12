Kui seisad duši all ja heidad pilgu oma dušigeelis leiduvate ainete nimekirjale, siis eeldad, et need on sulle head. Suuremalt jaolt ongi, kirjutab Men's Fitness. Aga neil kemikaalidel võib olla soovimatud kõrvaltoimeid – nagu antibakteriaalsel ainel triklosaanil.

Triklosaan on olnud levinud bakteritapja, mida on laialdaselt kasutatud seepides, deodorantides ja dušigeelides. Uuringud on aga leidnud, et see "võib häirida suguhormoone ja kilpnäärme tööd ning teisi kehalisi funktsioone". California ülikoolis tehtud uuringu kohaselt võib aine ka mõnikord põhjustada lihasnõrkust ning kahjustada lihaste aktiivsust.

USA toidu- ja ravimiamet on keelanud triklosaani ja veel 18 antibakteriaalse aine kasutamise antibakteriaalsetes seepides. Amet on märkinud, et puudub teaduslik tõestus, et need ained on kuidagi paremad kui tavaline seep ja vesi.

Keeld jõustub üleriigiliselt septembris 2017, aga paljud ettevõtted on juba asunud neid aineid oma toodetest välja jätma. Minnesota osariik aga leidis, et keeld ei jõustu piisavalt kiiresti ja seal on triklosaani kasutamine keelatud juba 1. jaanuarist.