Juhuu, saabub uus aasta! Sündmuse rõõmsa tähistamise juurde käib paljudes Eestimaa peredes ka ilutulestiku tegemine. Aga ikka ja jälle juhtub seda, et rõõmsas meeleolus ette võetud rõõmus paugutamine lõppeb halvasti – valu, vigastuste või paksu pahandusega. Minimeerimaks riski ärgata uusaastahommikul haiglavoodis, vangimajas või söestunud katuse all, hoia pea selge ja arvesta ohutusnõuetega. ÕL Mehele koostas ilutulestike müüjate, tehnilise järelevalve ameti ja päästeameti näpunäidete põhjal väikse kokkuvõtliku meelespea.

Kui oled harjunud raketi pulga torkama lumme surutud pudelisse, siis pead ilmselgelt nüüd leidma muu lahenduse: toeta pudel kindlale tasasele alusele ja veendu, et see ei kõigu. Jälgi, et ilutulestiku kohal või lennutrajektooril poleks takistusi: sa ju ei taha oma raketti näiteks elektritraatidesse lennutada.

Aknast või rõdult rakette lasta ei tohi.

DISTANTS

Ilustulestikku ei tohiks kasutada hoonetele või puudele lähemal kui 30 meetrit. Pealtvaatajad peaksid hoiduma 20 meetri kaugusele. Väiksemate kärakate puhul ilmselt nii rangelt mõõdulindiga mõõtma ei peaks. Ohutu distantsi saad ilutulestiku kasutusjuhendist. Hoia distantsi ka ise: ära kummardu näoga süüdatava ilutulestikuvahendi kohale.

Kui ilutulestik pärast süütamist kustub ja pauku ei tee, siis ära mine seda uuesti süütama. Tegelikult peaksid sellest üldse vähemalt kümme minutit (mõnede allikate andmetel 30 min) eemale hoidma.

Ka süütamata raketid-paketid hoia parasjagu lastavast eemal. Ära süüta korraga rohkem kui ühte toodet.

MANUAAL

Kasutusjuhend on üks kasulik asi ja ilutulestiku puhul tuleks unustada mehelik "küll ma oskan, ega ma eilane pole" enesekindlus või tavapärane mõte "kui miski muu ei aita, siis loe manuaali".

Juhendiga tutvumine on pea-asi. Kui sa seda ei tee, siis halvimal juhul pole sul varsti enam pead. Või mõnda olulist osa sellest, näiteks silmi või juukseid.

TÖÖVAHENDID

Ilutulestike müüjad soovitavad süütenööri süütajal kanda kaitseprille. Tehnilise järelevalve ameti teatel on enamik ilutulestiku põhjustatavaid vigastusi just silmavigastused.

Et eeldatavasti pole õues ka tänavavalgustusest hoolimata liiga valge, siis on süütamisel mõistlik aidata end taskulambiga.

Kui sa ei taha tikkude või tulemasinaga rapsides sõrmi ära põletada, siis varu endale pikemat sorti tulesüütaja, näiteks selline.

Kui võimalik, siis varu lähedusse ämber veega või tulekustuti. Igaks juhuks.

PEA ARU

Klaasike šampust ilmselt midagi hirmsat ei tee, aga joobnuna ei maksa küll ilutulestikuga jändama hakata. Kui sa pole veel aru saanud, siis napsisena oled tavapärasest kohmakam ja rumalam.

Ära mingil juhul hakka pürotehnikat ise ümber ehitama. Riskid ohuga jääda ilma sõrmedest, silmadest või kõrvakuulmisest.

Isegi selline üsna süütu asi nagu säraküünal võib maja põlema panna. Või kasvõi maastiku, kui seda on piisavas koguses. Ära võta eeskuju sellest eksperimendist, kus keegi kodanik pani korraga põlema 10 000 säraküünalt.

TULEKINDEL ALUS

Kõiki ilutulestikke ja pauguteid ja säraküünlaid tuleks kasutada ainult tulekindla aluse kohal. Kuna maa on lume puudumisest hoolimata kaunis niiske, ei pea ilmselt ka muru süttimist kartma. Aga näiteks terrassilaudadega võib olla teine teema.

PRAAK

Kui märkad, et ilutulestikutoode on väliselt vigastatud, siis ära sellega paugutama hakka, vaid tagasta see müüjale. Kui toode pauku ei tee, siis kasta see vette ja vii samuti müüjale tagasi.

OHUTUS: PEAAEGU

"Ilutulestik pakub rõõmu ja meelelahutust. Kui tunned võimalikke ohte ja kasutad vahendeid vastutustundlikult, on ohutus (peaaegu) tagatud," märgib tehnilise järelevalve amet.