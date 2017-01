Saksa start-up firma boss võttis vastu otsuse, et tema alluvad võivad sel aastal võtta nii palju puhkust kui soovivad, ilma et nende palk väheneks.

Puhkuse võtmise puhul on konks aga selles, et samal ajal peab kogu töö olema tehtud, kirjutab Daily Mail.

"Minu tiim on tõestanud, et suudavad vastutust võtta. See on mu jaoks kõige olulisem,“ sõnas firma 41-aastane asutaja. "Minu töötajad ei pea käima tööl reeglite järgi, vaid nende silme ees peab olema siht.“