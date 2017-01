Muidugi on tore osta oma väikesele põnnile hunnikute viisi mänguasju, aga nendega on selline lugu, et nad ei mängi iseendaga. Niisiis oled varsti väsinud sellest maas põlvitamisest ja käputamisest, mängitades autosid ning superkangelasi. Lahendus on lihtne: hangi lendav mänguasi. Nii saad lesida diivanil ja seda puldist juhtida ning põlved ei jää valusaks.

GQ on koostanud põhjaliku juhendi, kuidas issina närve ja energiat säästa ning lapse kasvatamisel mõõdukama vaevaga hakkama saada. Nipid pole mitte alati just emmede-naiste suhtes ausad, aga ... vahepeal võib ju natuke kaval ka olla.

Sisene kohvikusse või söögikohta vähemalt 30 sekundit enne last (muidugi eeldusel, et laps on õues koos oma ema või kellegi teisega). Pane kõik kahmatavad asjad lapse ulatusest kõrgemale, lükka soolatopsid ja sööginõud laua keskele ning liiguta toolid kuumadest radikatest eemale. Kui oled harjutanud, siis suudad muuda ruumi lapsekindlaks vähem kui 15 sekundiga.

3. Maga uksest kaugeimal voodikohal

Lapsed äratavad alati lapsevanema, kes magab uksele kõige lähemalt, et nõuda juua, kalli, abi kakamisel vmt.

4. Legod on õnnistus

Ükski perekondlik kohtumine ei ole enam tüütu nuhtlus: istu laua äärde, haara legode kokkupanemise juhend ja näe välja kui pühendunud lapsevanem, ise samas vältides oma puupeast onusid.

5. Vaheta pissiseid mähkmeid

Mähkmevahetus on lihtsamaid asju, millega krediiti koguda. Treeni end varakult märkama märjakstehtud mähet ja vaheta see esimesel võimalusel. Kui mähkmesse tehakse nr 2, siis saad öelda "mina vahetasin ju viimati".

6. Pakivein

Minimaalne oht, maksimaalne kogus.

7. Audioraamatud

Harjuta laps kuulama audioraamatuid. Säästad oma häälepaelu ja väsinud laps ei pruugi märgata või hoolida, kelle hääl taustamõminaks on.

8. Lastega koos väljas söömas olles ära eraldi friikartuleid telli

Laste eined sisaldavad alati friikartuleid ja enamus neist jääb nagunii alles. Need on nüüd sinu.

9. Käpikud, mitte sõrmikud

On vähe asju, mis ajavad rohkem närvi kui titele või väikelapsele sõrmikute kätte toppimine. Käpikud hoiavad järeltulija käsi soojas ja nende paigaldamine on kordi lihtsam.

10. Väldi öist hauavaikust

Kui kõnnid kikivarvul, siis riskid sellega, et su laps ei suudagi varsti magada majapidamises, mis on lärmakam kui äsjasuletud raamatukogu. Jäta telekas mängima, lase julgelt vetsus vett, lase telefonil heliseda – ja varsti suudab titt magada ka siis, kui allkorrusel käib sinu 40. sünnipäeva pidu.

11. Varu maiustusi

Kui sina oled lapsevanemana vastutavas rollis, siis varu ja jaga parajasti moesolevaid maiustusi. Nii oled sina see hea võmm ja samas on nad sul peos. Kelle käes on kontroll küpsisekarbi üle, selle käes on kontroll kogu majapidamise üle.

12. Pikad sokid

Lühikesed sokid tulevad lapsel jalast sel sekundil, kui sa selja pöörad. Ja järgmisel hetkel on need juba kuskil voodi all.

13. Võta pühapäeval vedelemise aega

Jaga partneriga nädalavahetuse hommikud võrdselt ära, ole härrasmees ja jäta talle laupäevahommik. Laupäeviti on nagunii liiga palju asju teha: poeskäimised jms sunnivad niiehknaa vara voodist välja ronima. Naudi pikka und pühapäeva hommikul.

14. Oma lapse järgi vaatamine pole "lapsehoidmine"

Selle nimi on isaks olemine.

15. Lastel on veider kinnisidee kleepekate suhtes

Investeeri korralikku valikusse ja kasuta neid erinevates situatsioonides autasude või altkäemaksudena. Lapse vanemaks saades võta kasutusele jalkakaardid või iTunes'i voutšerid.

16. Numbrite õppimine on lõbus

Isegi lõbusam siis, kui su au ja uhkus õpib neid pesumasinat täites, sina selja taga, käed rüpes, moraalseks toeks ja abiks.

17. Ja läheb veel lõbusamaks