Igavikuline küsimus: kuidas tõsta erektsiooni suurust, tugevust ja vastupidavust? On olemas lõputu hulk erinevaid meetodeid, ravimeid ja seadeldisi, mis väidetavalt väikemehe suureks pumpavad, aga vähesed neist lahendustest, kui üldse mõni, on vettpidavad. Tegelikkus on selline, et me oleme õnnistatud või neetud sellega, mille iganes Jumal meile on andnud, märgib Ask Men. Aga kui alljärgnevaid nippe jälgida, siis on võimalik saada igal korral kätte maksimaalne erektsioon.

1. Söö hästi

Terve erektsiooni peamisi võtmesõnu on tervislik toitumine. Kui sind on lähitulevikus ootamas intiimne hetk, siis ei tasu süüa tugevaid ja raskestiseeditavaid toite. Toitumine võiks olla samasugune nagu on kasulik su südamele: palju tervislikke rasvu, vähe kolesterooli ja toidud, mis kuuluvad Vahemere dieedi juurde.