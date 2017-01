Telefon on ilmselt su enimkasutatav aksessuaar, niisiis ära koonerda kesta pealt, mille sees see elab. See punakaspruuni härjaverevärvi nahkümbris evib ka pilu, kuhu saad panna oma olulisimad kaardid.

Parimaid vastumürke stressi vastu on hea ettevalmistus, märgib Men's Health . Eriti, kui ettevalmistus muudab sind stiilsemaks. Hangi endale need ägedad ja elu lihtsamaks muutvad asjad ning sa imestad, kuidas varem suutsid ilma nendeta elada.

Ja anna sellele ägedale telefoniümbrisele kasutust nende nutiekraani-sõbralike kinnastega. Soe lambanahk ja kena välimus, mis sobib tumedama talvejopega.

undefined (ugg.com)

3. Multifunktsionaalne seljakott

Kui su kontorivarustus pole just väga kompaktne, siis on see vahatatud nahast seljakott ideaalne portfell. Sisaldab polsterdatud taskuid elektroonika tarbeks ja on väljastpoolt veekindel.

undefined (bloomingdales.com)

4. Nutikell

Naudi nutikella omadusi ilma Timexi metallrihmaga mudeli stiili ohverdamata.

undefined (nordstrom.com)

5. Juhtmevabad kõrvaklapid

Kuna iPhone 7 enam kõrvaklapipistikut ei oma, siis on juhtmevabad kõrvaklapid tulnud, et jääda. Need Bragi klapid on suurepärase kvaliteediga, selge heliga ja näevad kenad välja.

undefined (bragi.com)

6. Multimärkmik

Ole igaks koosolekuks valmis selle erinevatele vajadustele vastava vahendiga. Nahast märkmikukaantel on koht su pangakaartidele, arvetele ja rahakupüüridele.

undefined (billykirk.com)

7. Nutikas kirjutuskomplekt

Oled endiselt pliiatsi ja paberi tüüpi mees? Moleskine'i kirjutuskomplekt digitaliseerib kõik sinu poolt kirjapandu ning saadab nutitelefoni või tahvlisse.

undefined (moleskine.com)

8. Kaabli korrastaja