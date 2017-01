Venemaa uuringukeskus Avtostat luges kokku 2016. aasta 11 kuu jooksul müüdud bussid ning koostas markide kaupa pingerea. Meie idanaabrid hindavad jätkuvalt kohalikku toodangut, müük on võrreldes 2015. aastaga kasvanud. Laua löövad puhtaks GAZ Gruppi kuuluvad tootjad. Kõige rohkem on müüdud Pavlovo bussitehase masinaid, esikümnesse on jõudnud koguni neli nende bussi.

Ärgem laskem end eksitada Venemaa suurlinnade linnapildist, kus vuravad "omade" kõrval ringi Lääne-Euroopas toodetud liinibussid. Suurriigi vahelduva pinnavormiga teed ei ole loodud nõrga närvikavaga masinatele ning arusaadavalt eelistavad kohalikud vedajad võimalusel kodumaist toodangut, mida vene mehaanikud parandada oskavad.

Venemaal toodetud bussid on välismaistest kordades odavamad, oluliselt ebamugavamad ja – ilu on vaataja silmades, võtke edasist reservatsioonidega – koledamad. PAZ-bussid näevad XXI sajandil välja üsna samasugused nagu nad nägid välja 20. sajandil. Aga nad on Venemaal populaarsed ja küllap ostetaks neid post-sovetimaadeski, kui keegi vaid loa annaks. Nostalgialaks täiega!

Millised tranduletid Venemaal reisijateveol popid on ja mida arvab asjast toimetus, loe edasi Acceleristast.