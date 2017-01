Kas kujutaksid ette, et sa lükkad tonnide kaupa lund ja samas istud ise toas või garaažis arvuti taga, hiir ühes ning kohvitass teises käes? Selline kujutluspilt ei kuulugi ulme valdkonda.

Juba 2010. aastal laeti YouTube'i üles video Roboplow'st. Tegu on kuuerattalise raadio teel juhitava sõidukiga, mille ees reguleeritav ca 125-sentimeetrise ulatusega lumesahk, peal pöörlev kaamera ning küljes LED-tuled öösel või hämaras töötamiseks. Robot-lumesaha operaator istub oma garaažis arvutiekraani ees ning juhib masina tööd sealt.

Internetis ringi kolades saame masina kohta veel teada, et seda käitab kaks autoakut ja kõik kuus ratast veavad. Ent kuigi robot pälvis ohtralt tähelepanu juba aastaid tagasi, ei võtnud selle leiutaja ilmselt masina turule toomist liiga tõsiselt. Alles 2014. aasta talvel on ajakirjanduses jutuks tulnud: USA Põhja-Carolina ettevõte SuperDroid Robots ehitas selle masina rohkem naljaviluks, kuid seda on lõpuks tõesti ka võimalik osta. Hind on 8500 dollarit (8125 eurot), lumerobotit saab hankida nii kaameraga kui ilma, ratastega kui lintidega ja kontrollida nii arvuti kui tahvliga.

Kuidas masin töötab, vaata allolevast videost.