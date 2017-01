See oli tegelikult päris lõbus. Olen suur toidufänn, niisiis käisime koos sõpradega läbi kõik söödavad asjad, mis sa võiks olla. Valisime lihtsalt ühe, millel õnnestus üsna hästi sobida mu nime, Harriet'iga. Isiklikult mõtlesin, et "Harriet Cheesy Doritos" (Doritos – tortillakrõpsude bränd – toim) oli päris kena. Ühel hetkel olid ka kõik veendunud, et "Harriet Double Stuffed Meat Feast" (umbes nagu "Topelttäidisega Liha Pidu" – toim) on hea variant, aga see nimi oleks minu arvates olnud liiga pikk.

Meesteväljaanne Ask Men vestleb korrapäraselt pornostaaridega, uurimaks neilt nende lemmikkogemusi, parimaid seksinippe ja seda, mida nende arvates peaks tavaline mees seksist teadma. Viimati oli luubi all üks uustulnukaid täiskasvanute filmides: Harriet Sugarcookie ehk maakeeli Suhkruküpsis. Vahendame osa intervjuust.

Ütleksin, et esimene kord, kui käisin Ameerikas AVNi asjus (Adult Video News – täiskasvanute filmide valdkonnaga tegelev kuukiri, mis korraldab ka iga-aastast suurt kokkutulekut ja auhinnagalat – toim). Mind oli nomineeritud auhinnale ja see oli täiesti ootamatu. Olles olnud sõltumatu pornostaar, ei olnud mul ülejäänud tööstusega sel momendil kokkupuuteid. Olid ainult mina ja mu partner kodus arvutite ees. Niisiis oli AVNi kongress suur asi. Kogusime raha, et Ameerikasse minna. See toimus Vegases ja oli nii glamuurne. Sain esmakordselt kohtuda oma pornoiidolitega. Kõik olid nii sõbralikud ja tundsin, et olen osa millestki.

Millist seksialast tõika sinu arvates su porno-kaasstaarid peaksid teadma?

Sa peaks olema hellitav. Seks pole masinlik. Muidugi pead sa võtma kindlaid poose ja sa oled kaamera ees, aga see ei tähenda, et asi peaks olema ebaloomulik. See tundub märksa parem, kui esinejad teevad seda nii, nagu nad teeksid oma eraelus. See näeb ehtsam välja. See tundub ehtsam. See on lihtsalt parem.

Millist pornoalast käiku sinu arvates su tavalised kutid peaksid teadma?

Kannatlikkus. See pole küll tegelikult käik, ma arvan. Porno on mõnes mõttes palju rohkem teisi arvestav. Kui sa filmid, siis püüad teha nii, et asjad näeks head välja ja sa võtad endale aega. Mõnikord peaks kutid lihtsalt kiirust maha võtma ja mõtlema ka tüdruku naudingu peale. Kõva ja kiire võib olla hea, aga aeglane ja ühtlane on samuti vinge. Õpi kombineerima!

Milline on sinu jaoks kõige olulisem eelmängu osa?

Suudlemine, 100%. Minu arvates on korralik sügav suudlus üks intiimsemaid asju, mida on võimalik kellegagi jagada. Miski ei eruta mind rohkem kui hea suudleja. Ma võiksin ausalt veeta tunde ja tunde lihtsalt suudeldes, kui mu partner on selles hea.

Mis sul tegemist ootavate asjade nimekirjas on (seksuaalselt või niisama)?

Seksi teemal – ma pole kunagi autos seksinud. Ma tean, et see on tõenäoliselt ebamugav, aga see on lihtsalt üks neid asju, mida peaks proovima. Ka on mul selline fantaasia, et võtta kellegi kontoris suure laua all suhu.