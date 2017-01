"Hollandis on maagiline väike linn, kus tänavad on tehtud veest," imetleb HouseBeautiful. "See on nagu miski, mis pärineb muinasjuturaamatust".

Giethoorn Põhja-Hollandis võib välja näha, nagu oleks see laste muinasjutu põhjal vändatava filmi tarbeks ehitatud, aga tegelikult on see kitsaste kanalitega palistatud linnake päriselt olemas.

Linnas elab 2600 inimest ja turiste käib seal vähe. Giethoorni kodulehel kirjutatakse lausa, et "tavaliselt on kõige valjemaks heliks pardi prääksumine või teiste lindude hääled".

Ja kuigi postiljon veab seal posti paadiga, on linnakesse täitsa võimalik Amsterdamist autoga sõita ning ka on seal mitmeid armsaid majutusasutusi, mis pakuvad öömaja ja hommikusööki.

Ja kui reis sind ka kunagi Giethoorni ei vii, siis piltidegi pealt on seda imeilus vaadata.