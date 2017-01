Aasta 2017 pole veel õieti alanudki, aga juba võib vist välja anda aasta parima eluhäki auhinna. Või vähemalt kerge irooniaga tunnustada selle autori nupukust.

"Kui lähed magama väga purjus olles ja kardad, et hakkad öösel oksendama ning lämbud, siis täida seljakott raskete esemetega ning pane selga, ise külili magades," õpetab Redditi elunippide foorumis Canuckpuckbeaut.

"Õppisin selle triki oma vennalt," jätkab ta. "Kuna seljakott ei lase sul selili magada, siis vähendab see märkimisväärselt riski, et sa magades okse kätte lämbud (okse ei jää sulle külili olles nii kergesti kurku või hingamisteedesse kinni). Veendu, et kott on raske ja täistopitud, nii et see sul võimalikult palju seliliveeremist raskendaks (minu puhul sobivad kõige paremini raamatud ja riided). See võib päästa kellegi elu, nii et ma arvan, et see on väga kasulik trikk, mida teada."

Üks kriitik on märkinud, et kui sa ei taha oma oksesse lämbuda, siis on veel üks lihtne trikk: ära joo nii palju, et see muutub eluohtlikuks.

Kommenteerijad on ka märkinud, et trikki võib kasutada ka kellegi teise peal, kellest sa hoolid. Ning ka on toodud välja lihtsam viis: heita magama külili ja võtta padi jalgade vahele.