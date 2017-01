Ilusa eestikeelse nimega leiutis Üllo kujutab endast filtrit, millega väidetavalt on võimalik serveerimisel eemaldada veinist sellele lisatud väävlilised säilitusained sulfitid. On see võimalik? On see üldse vajalik? Ja kas vastab tõele optimistide usk, et sulfitid on veinis põhilised pohmellitekitajad ning nende eemaldamine garanteerib peavaluvaba hommiku?

Üllo filterseade maksab ligi 80 ja kuuspakk lisafiltreid 20 dollarit. Oma kursilt on dollar eurost veidi odavam.

Vaidlusalane sulfit

Veinis olevad sulfitid on saanud vaidlusalaseks teemaks. Paljud veinitootjad kinnitavad, et need on – isegi väikestes kogustes – üliolulised, et ennetada oksüdeerumist ning säilitada veini värskust.

Aga sulfitid on tunnistatud allergeenideks ja Euroopa liidus peavad need olema pudelile märgitud. Maksimaalne lubatav kogus on 150 mg/l punases veinis ning 200 mg/l kohta valges ja roosas veinis.

Decanter uuris veinispetsialistilt ja keemikult David Birdilt, kas veini liigtarvitamise järgset hommikust peavalu tekitavad sulfitid või alkohol – või mõlemad? Spetsialist vastas, et põhjuseks võivad olla mõlemad – või ei kumbki.

"Mõlemad need ained on mürgid, millele peab lähenema ettevaatusega," sõnas ta. "Vääveldioksiid (SO2) on suurtes kogustes ohtlik, aga veinis pisitillukeses koguses hindamatu, andes suurepärase kaitse oksüdeerumise vastu.

Ka alkohol on suurtes kogustes kahjulik, aga käitub teistsugusel moel, dehüdreerides meie keharakke. Selle efekti vastu saab abi palju vett juues.

On ka võimalik, et peavalu põhjustavad teised koostisosad nagu aminohapped, polüfenoolid ja teised keerukad orgaanilised molekulid, mis on veinide osaks."

Poistepiibli väitele puudub tõestus

Äsja on LAD Bible asunud oma Facebooki lehel ilmunud videos Üllot omal moel. reklaamima. "Nüüd võid võtta veini ilma pohmellita," öeldakse videos. "Üllo seade jätab pohmeluse ära, filtreerides veinist sulfitid välja! Neid lisatakse veinivalmistamise protsessi käigus, et hoida veini värskena. Üllo võtab need uuesti välja. Nii, et saad nüüd nautida pudelit või kaht ilma pohmelli pärast muretsemata!"

LAD Bible on 16-30-aastastele meestele suunatud Suurbritannia veebisait, millel on kümneid miljoneid fänne. Üllot reklaamivat videot oli äsja vaadatud 7,8 miljonit korda.

Aga siinkohal peab märkima, et Üllo ise ei väida end veinist pohmelli välja võtvat. Toote kodulehel öeldakse, et sulfitid on kunstlikud säilitusained, mida pärast pudeli avamist enam ei vajata. Ning nende mõrkja maitsega ainete väljafiltreerimine võimaldab veini teistel koostisosadel paremini esile pääseda. Ning ka on saidil support.ullowine.com otsesõnu öeldud, et teaduslikku tõestust Üllo peavalu vähendava toime kohta ei ole.

Kuid kahtlemata võib tundlikkus väävliühendite suhtes niigi viletsat pohmelli võimendada, lisades peavalule näiteks nohu või nahasügeluse.